Ретромод Giulia ErreErre Fuoriserie теперь доступен в облегченной версии Alleggerita

Итальянская компания ErreErre Fuoriserie продолжает совершенствовать свой ретромод на базе актуального спортседана Alfa Romeo Giulia поколения 952: представлена облегчённая версия Alleggerita без задних мест и с опциональным полукаркасом безопасности.

© Колеса.ру

ErreErre Fuoriserie ворвалась на европейский рынок эксклюзивных автомобилей два года назад с эффектным ретромодом на базе Alfa Romeo Giulia поколения 952. С помощью нового наружного оперения кузова из углепластика ретромод воспроизводит эстетику классической Alfa Romeo Giulia поколения 105, что выпускалась с 1962 по 1978 год, заодно доработана техническая начинка. В Европе вообще-то такой вид тюнинга не очень распространён — обычно современные машины стилизуют под классические в США и в Японии, а европейцы больше любят рестомоды, то есть модернизированные и стилистически доработанные классические машины, но рынок принял ретромод Giulia ErreErre Fuoriserie хорошо, несмотря на его бешеную цену.

Alleggerita — это уже третья по счёту итерация Giulia ErreErre Fuoriserie, представляющая собой, по сути, аналог снятой с производства топ-версии Alfa Romeo Giulia GTAm поколения 952. Для изготовления ретромода в качестве донора нужна обычная Giulia Quadrifoglio с 2,9-литровым 510-сильным бензиновым битурбомотором V6, в Германии такая сейчас стоит от 93 700 евро, в Италии — от 96 300 евро.

Особенности версии Alleggerita — это слегка переработанный бампер с открытыми боковыми воздуховодами вместо сеток, чёрная радиаторная решётка вместо серебристой и ретроспективная двухтоновая окраска кузова. В салоне вместо заднего дивана установлена обшитая алькатарой углепластиковая полка с выемками под два шлема и огнетушитель, за доплату предлагается полукаркас безопасности, который можно окрасить в цвет кузова.

Техническая начинка у версии Alleggerita такая же, как у стандартного ретромода в исполнении Classic: двигатель V6 форсирован с 510 л.с. и 600 Нм до 562 л.с. и 680 Нм — это даже больше, чем у Giulia GTAm (540 л.с. и 600 Нм). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, ведущие колёса — задние. В подвеске установлен комплект регулируемых пружин и амортизаторов Bilstein B16. Тормоза — карбон-керамические Brembo, диаметр передних дисков — 390 мм, задних — 360 мм. Шины — Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2 размерности 245/35 ZR 19 спереди и 285/30 ZR 19 сзади.

Тираж Giulia ErreErre Fuoriserie Alleggerita составит 33 экземпляра, цена — 350 000 евро плюс автомобиль-донор и налоги. На изготовление одного ретромода требуется 6 месяцев с момента поступления в компанию донорского автомобиля.