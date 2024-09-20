Lynk & Co 06 от Geely и Volvo получил обновление

Снаружи и внутри обновленный «традиционный» паркетник повторил гибридную версию, которая дебютировала еще в прошлом году. Ожидается, что пятидверка будет доступна с прежним турбомотором 1.5.

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Компактный кроссовер Lynk & Co 06 в гамме совместного бренда Geely и Volvo присутствует с 2020 года. Модель построена на платформе BMA, на которой также создан хорошо знакомый россиянам Geely Coolray. «Шестерка» бывает как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида. В прошлом году бензоэлектрический вариант пережил радикальный рестайлинг, получив внешность в новом фирменном стиле марки. А вот чисто бензиновый Lynk & Co 06 до сих пор представлен в старом кузове. Впрочем, скоро клиентам предложат и «традиционный» кросс с новым дизайном: опубликованы первые официальные фото.

Снаружи бензиновая «шестерка» полностью повторила гибридную версию. Если же сравнивать с дореформенным паркетником, то появились новая мудреная головная оптика, другие радиаторная решетка, бамперы, багажная дверь и задние фонари.

Lynk & Co уже сертифицировал «традиционный» паркетник. Так что мы знаем, что, как и гибрид, в длину он прибавил 10 мм – этот показатель теперь равен 4350 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1820 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2640 мм.

Интерьер чисто бензинового Lynk & Co 06 пока лишь засвечен. Судя по картинке, внутри такой паркетник тоже скопировал гибридную пятидверку, разница лишь в материалах отделки. Тут новые передняя панель, центральный тоннель, экраны приборки и мультимедийной системы. Кроме того, наверняка заменили карты дверей.

Согласно документам китайского Минпрома, рестайлинговый «традиционный» Lynk & Co 06 будет доступен с прежним турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. Скорее всего, двигатель все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод модели не положен – только передний.

Презентацию преобразившегося Lynk & Co 06 с ДВС проведут 26 сентября. Тогда же, видимо, объявят цены. Дореформенный кроссовер сейчас стоит от 118 600 юаней – это около 1,55 млн рублей по текущему курсу. Рестайлинговый гибрид с установкой EM-P на базе турбомотора 1.5 (совокупная отдача – 299 л.с.) сегодня обойдется минимум в 136 800 юаней (примерно 1,8 млн рублей).