КамАЗ вместо обычного руководства по ремонту внедряет видеоинструкции

На КАМАЗе вместо обычного руководства по ремонту внедряют видеоинструкции.

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В НТЦ КАМАЗа разработали проект перехода от привычной документации по ремонту и обслуживания грузовиков к инструкциям в формате видео. Первые видеоинструкции уже разместили на внутренних ресурсах автогиганта и запустили их тестирование. Со всеми задачами специалисты справились за три месяца.

Экономический эффект проекта составил около 250 тысяч рублей.

«Идея проекта давно витала в воздухе, ведь как бы тщательно ни прорабатывалась документация в бумажном варианте, сейчас для изучения ремонта агрегатов активно используется видеоформат. Он лучше воспринимается и позволяет клиентам значительно сократить время на ознакомление с инструкцией, снизить число возникающих вопросов», – рассказал руководитель проекта, инженер-конструктор Антон Александров.

Документация в новом формате разрабатывается с применением трехмерных моделей деталей и узлов – таковые доступны для грузовиков всех трех поколений, К3, К4 и К5. Многих мелких моделей пока не хватает, но команда проекта намерена увеличивать количество документов в новом формате. В приоритете – ремонтные операции, наиболее востребованные у клиентов КАМАЗа. Некоторые из них уже начали тестировать видеоинструкции от производителя и давать предложения по их улучшениям.