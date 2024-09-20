В свободный доступ попал рекламный буклет Lada Aura

Стал известен перечень комплектаций седана Lada Aura. Отечественную новинку, которая метит в бизнес-класс, предложат в трех вариантах исполнения. «В базе» будет комбинированный салон из ткани и кожзама, в «богатых» версиях — обивка натуральной тисненой кожей черного либо серого цвета. Седану обещан широкий перечень оборудования, в том числе подогревы всех сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Пока АвтоВАЗ пытался определиться с ценами на Lada Aura, в свободный доступ выложили рекламный буклет будущей модели. Согласно содержащейся в нём информации, «Ауру» предложат в трех фиксированных комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey. От обычной Vesta машина отличится габаритами — она длиннее на 245 миллиметров. Причем вся прибавка пошла в пользу задних пассажиров. В палитре цветов кузова пять оттенков: «Пантера», «Платина», «Ледниковый», «Кориандр» и «Серенада».

© Lada

В базовой версии у Aura будет комбинированная обивка (ткань/экокожа), камера заднего вида с динамической разметкой, обогрев всех сидений (сзади — только подушки), подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, легкосплавные колеса диаметром 16 дюймов, тонировка задних стекол и медиасистема с семидюймовым экраном. Также заявлены четыре подушки безопасности, АБС, ESP, передние и задние парктроники, противотуманные фары с подсветкой поворотов, мониторинг «слепых» зон.

© Lada

Версии Aura Black и Aura Grey имеют салон из натуральной тисненой кожи соответствующих цветов, 17-дюймовые колеса, центральный экран на 10 дюймов и подогрев спинки заднего дивана. Силовой агрегат один — «атмосферник» 1.8 мощностью 122 лошадиные силы в паре с вариатором. Дорожный просвет «Ауры» — 176 миллиметров. Продажи стартуют в конце года, начальная цена будет лежать в диапазоне 2,6−2,8 миллиона рублей.