Водителям рассказали, какие сложности их ожидают в сервисе дилерского центра

Водителям рассказали, какие сложности их ожидают на сервисе дилерского центра.

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Новый социологический опрос среди автовладельцев дал яркую картину того, с какими трудностями сталкиваются сейчас посетители СТО в официальных дилерских центрах. В опросе приняло около 2 тысяч респондентов, и 41,7% опрошенных сказали, что с какими-либо проблемами вообще не сталкивались.

Однако вторая группа, а это 58,3% отвечавших, назвали различные неудобства (можно было назвать несколько), которые, судя по всему, становятся настоящим бичом современных фирменных сервисных центров. Так, каждый четвертый респондент (25,4%) пожаловался на дефицит запчастей и расходных материалов.

Каждый третий (33,4%) – на длительный ремонт из-за долгих сроков поставок запчастей. Почти 43% отметили, что сама стоимость техобслуживания и ремонта стала существенно выше. А более половины (52,4%) сказали, что запчасти на их автомобили непомерно подорожали.