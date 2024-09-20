Первый тест-драйв Lada Vesta c системой ESC и новыми опциями

Lada Vesta получила систему ESC и обширный пакет новых опций. С тем, как это повлияло на поведение машины и комфорт экипажа, мы разбирались в ходе теста под Ижевском.

Не секрет, что модель выходит на пик своей формы после нескольких лет выпуска, когда устраняются детские болезни. Так было и с Lada Vesta, которую АвтоВАЗ начал выпускать в 2015 году, и которая прошла через цепочку модернизаций. Настоящей вехой, например, стало появление обновленного 122-сильного бензинового двигателя 1.8 EVO и надежного вариатора от азиатского партнера.

В сфере же электроники важным конкурентным преимуществом стал медиацентр с 10-дюймовым вертикально ориентированным тачскрином и встроенными сервисами "Яндекса". Словом, несмотря на разрыв с Renault и уход западных поставщиков, проект Vesta продолжил жить и развиваться. Активно шла переориентация на отечественных и восточных визави ушедших марок. Так что Lada Vesta в этом смысле стала настоящим символом успеха импортозамещения.

Что вернули и добавили

Без сомнений, главным новшеством, которое нам не терпелось испытать на местных дорогах и бездорожье, стала система стабилизации ESC производства НПП "Итэлма". Она объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт - ABS, системы распределения тормозных усилий (EBD), стабилизации в повороте (CSС), контроля рыскания (AYC) и противобуксовочную систему (TCS). На борту имеются также гидравлический помощник торможения (HBA), система автоматического удержания автомобиля на склоне (HAS) и включения аварийной сигнализации при экстренном торможении (AHW).

Фронтальная пассажирская подушка безопасности теперь предлагается с функцией отключения (это важно при перевозке на переднем кресле малыша в "переноске"). В перечень возвращенных опций вошли также боковые подушки безопасности, трехступенчатый подогрев передних сидений (пришел на смену одноступенчатому), камера заднего вида с динамической разметкой, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник и передние электростеклоподъемники с режимом AUTO и с защитой от защемления. Внешними же приметами обновления стали двухцветные литые диски диаметром 16 дюймов и "противотуманки", которые умеют подсвечивать повороты.

Основная же фронтальная светодиодная оптика по-прежнему выглядит стильно и светит мощно. Кроме того, впервые в штатном исполнении появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. И, наконец, Vesta еще серьезнее адаптировали к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, а в ноябре появится еще и подогреваемый диван. Точнее сзади греются лишь подушки, и подогрев - одноступенчатый, однако и это - уже благо.

Что улучшено в салоне

Салон производит приятное впечатление. Мягкие пластики и экокожа, которыми обшиты передняя панель и подлокотники, выглядят симпатично и явно более статусно, чем на Vesta первых годов выпуска. Однако можно обнаружить и грубоватые полимеры (например, в районе карт дверей), которые, случается, поскрипывают во время езды по "пересеченке".

Из эргономических же минусов отмечу маломерные ниши для "мелочевки" под передней консолью. Практически все емкости и "кармашки" здесь не приспособлены к удержанию больших смартфонов. Не очень понравились и уже знакомые прежде механизмы регулировки передних кресел. Хотелось бы оптимизировать расположение и ходы рычажков, а в идеале снабдить, как минимум, топовый вариант Vesta электронастройками передних кресел.

Однако выигрышных решений в оформлении и эргономике куда больше. Например, модный "мультируль" настраивается в двух плоскостях на большом плече, а сиденья радуют в меру мягким наполнителем и отличной боковой поддержкой. У водительского кресла есть в том числе поясничный подпор и регулировка по высоте, что позволяет устроиться за рулем максимально удобно. Второй ряд грех не похвалить за удобный диван, который теперь снабжен мягким и широким откидным подлокотником с подстаканниками.

Большой планшет медиацентра остался однозначной стилевой доминантой. Он удобен при навигации по меню, не бликует, но все же немного раздражает не самым высоким разрешением картинки. Появление траекторных подсказок при включении камеры заднего вида - очень полезное нововведение, особенно в сочетании с грамотно настроенными "парктрониками".

Как рассказали разработчики, система теперь видит совсем тоненькие столбики, так что меньше шансов "приехать" в малозаметное препятствие на парковке. Придраться можно лишь к сыроватой "прошивке" передних парковочных датчиков, которые ранее не были доступны. Они, случается, срабатывают, когда до препятствия впереди остается добрых пару метров. Уверены, тонкая настройка исправит этот недочет.

Возможность "разговаривать" с яндексовской "Алисой", воспринимающей не одни лишь клише, типа "проложи маршрут", а понимающей тебя практически с полуслова, трудно переоценить. Также в ходе последнего обновления система научилась осуществлять телефонные звонки и читать аудиокниги из библиотеки интегрированного в систему смартфона. А еще в ходе модернизации инженеры сняли блокировку с просмотра видео в движении. Так что теперь пассажиры в путешествии могут смотреть кино на большом экране.

Еще один большой шаг вперед в электронном оснащении - появление индикаторов системы контроля слепых зон в зеркальных элементах. Система работает на скоростях от 30 до 130 км/ч, но, по моей оценке, срабатывает не так часто, как у некоторых китайских брендов. Возможно, здесь также понадобится некоторая доводка алгоритма. В идеале же хотелось бы видеть индикаторы не в зеркальных элементах, а в корпусах зеркал - так оно куда нагляднее. Тем не менее, система - полезнейшая и в целом эффективно работающая на активную безопасность.

На асфальте и проселке

Но что же главное нововведение - система стабилизации ESC? Ее вазовские инженеры обстоятельно настраивали в холодные и жаркие сезоны, на дорогах с разным покрытием. В результате - мои однозначные комплименты! Vesta, наконец, вернула себе важнейший инструмент повышения курсовой устойчивости и одновременно проходимости. Электроника допускает легкие отклонения машины от курса, срабатывая в таком случае очень деликатно. Однако если начинает развиваться глубокий занос, ESC срабатывает куда настойчивее, возвращая машину на курс активными и точно выверенными подтормаживаниями колес.

В то же время мы поездили по каменистым грунтовкам и миксту глиноземов и песка, где новая система тоже отлично показала себя. Когда одно из передних колес теряло сцепление с дорогой, электроника заставляла тормозные колодки грамотно прикусывать его, имитируя таким образом межколесные блокировки. В результате Vesta продвигалась по рыхлому заметно уверенней, чем с деактивированной ESC. Кстати, система отключается крупной физической кнопкой на консоли и автоматически активируется на 57 км/ч.

Понравилось и то, что система стабилизации не режет тягу на корню при движении по рыхлым грунтам. Под правой педалью неизменно остается запас тяги. А это значит, что шансов закопаться в раскисшем от дождей глиноземе или песке - меньше, а взять скользкий подъем - больше. Это стало очевидно после серии экспериментов в рыхлом песке.

Уточню, что большую часть теста мы проделали на кросс-универсале, имеющем солидные 203 мм дорожного просвета и более плотные, чем у не "приподнятых" Vesta, настройки подвески. Калибровки шасси здесь, как и в предыдущих итерациях модели, вызывают однозначный восторг. Подвеска умело сглаживает неровности любого калибра, не пробивается на ямах и при этом позволяет машине быть собранной в связке поворотов и на скоростной прямой. Драйверский кайф предопределяет также и отзывчивый и в меру острый руль и эффективные тормоза с дисковыми механизмами на обеих осях.

Сочетание 1,8-литрового 122-сильного бензинового агрегата и вариаторной трансмиссии - однозначно удачное. Автомобиль уверенно, без намека на рывки или провалы в тяге разгоняется, причем это касается как движения в городском трафике, так и по трассе. Хотите тотального контроля над ускорением - качните селектор коробки вправо, активируя таким образом ручной режим, и зафиксируйте пониженную передачу. Отклик станет еще живее и линейнее.

Наши пожелания

Конечно, хотелось бы видеть в Vesta также и спортивный режим, равно как опции премиального уровня, например, систему бесключевого доступа. Не идеальна также и шумоизоляция - на высоких скоростях в салон прорывается и рокот мотора, и навязчивый гул шин. С другой стороны, мы видим, что на АвтоВАЗе активно и быстро работают над устранением недочетов и одаряют Vesta новыми опциями, так что мы не сомневаемся в успешном будущем модели, развитию которой наверняка поспособствует эволюция соплатформенной Lada Aura.

Остается озвучить цены. Прайс на седан Lada Vesta Comfort со 106-сильным двигателем и МКП стартует с 1 525 000 рублей, универсал Vesta SW обойдется в 1 655 000 рублей. Модель в той же комплектации, но с мотором 1.8 Evo (122 л.с.) и вариатором будет стоить 1 600 000 и 1 730 000 рублей соответственно.

Подчеркнем, что базовый вариант Vesta подорожал всего на 11 000 рублей, при этом обогатившись ESC, подсветкой вещевого ящика и возможностью отключения водительской подушки безопасности. В старших же комплектациях стало существенно больше оборудования, так что и более значительный рост цены вполне понятен и оправдан.