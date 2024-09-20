General Motors отзывает более 449 тысяч автомобилей из-за проблемы с тормозами.

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Один из ведущих американских автопроизводителей – General Motors (GM) – анонсировал отзыв более 449 тысяч пикапов и внедорожников в США из-за неисправности в тормозной системе. Об этом сообщили в Национальном управлении по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В частности, отзыву подлежат 449 671 пикап и внедорожник, в которых обнаружили неисправность индикатора низкого уровня тормозной жидкости. Речь идет о моделях выпуска 2023 года: Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, а также моделей 2023-2024 годов Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV.

В NHTSA уточнили, что программное обеспечение электронного блока управления тормозной системы на упомянутых автомобилях может не предупредить водителя о потере тормозной жидкости. Теперь дилерам предстоит устранить проблему, обновив программное обеспечение электронного блока управления тормозами через беспроводное подключение.