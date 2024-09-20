Стало известно, когда в России представят кроссовер Exlantix ET

Презентация гибридного вседорожника Exlantix ET запланирована на 24 сентября, пишет Autonews со ссылкой на представителей бренда. У кроссовера есть гибридная и электрическая версии, но к дебюту в РФ готовят только гибридный вариант REEV (range extended electric vehicle) с электромотором и ДВС, играющим второстепенную роль. Какими будут характеристики модели для нашего рынка, пока неизвестно.

© Exlantix

Exlantix ET — большой кроссовер, продажи которого в Китае начались только в мае нынешнего года. Там он входит в линейку Sterra под брендом Exeed. ET построен на той же платформе E0X, что и седан ES, также обещанный россиянам. В длину кроссовер достигает 4,96 метра, в ширину 1,98 метра при трехметровой колесной базе. Размерность колесных дисков варьируется от 19 до 21 дюйма.

Салон у кроссовера исключительно пятиместный. В нем установлены 15,6-дюймовый экран медиасистемы и приборная панель диагональю 10,25 дюйма, а также аудиосистема с восемью либо 23 динамиками в зависимости от комплектации. Есть панорамная крыша, дверные стекла безрамочные. В багажнике умещается минимум 485 литров груза, а при опущенных спинках задних сидений — 1835 литров.

© Exlantix

© Exlantix

У гибридной версии Exlantix ET 400-вольтовая архитектура и «главный» электромотор, установленный на задней оси. В Китае он развивает 265 лошадиных сил и 324 Нм крутящего момента, а пару ему составляет бензиновый ДВС 1.5 на 156 сил и 220 Нм, увеличивающий запас хода.

На чистом электричестве батарея емкостью 32 киловатт-часа позволяет проехать 200 километров по китайскому циклу CLTC, а гибридный режим дает 1518 километров хода. С места до 100 километров в час такой ET разгоняется за 7,8 секунды. Максимальная скорость равна 180 километрам в час.

Что касается электрического варианта, то его предлагают либо с одним, либо с двумя моторами мощностью 313 и 480 сил (415 и 663 Нм соответственно). Батарей тоже две — на 77 либо 100 киловатт-часов, запас хода составляет 540 либо 760 километров. Электрокар намного динамичнее гибрида и достигает «сотни» с места за 3,8 секунды.

В КНР гибрид ET оценили в стартовые 189 800 юаней, что равно примерно 2,5 миллиона рублей. Электрокар стоит от 229 800 юаней (три миллиона).

До ET Exlantix еще предстоит вывести на рынок РФ седан ES — пока единственную модель, которая есть на российском сайте марки.