В Сети завирусился ролик со странным салоном Lada Niva

Суть видео такова: некий автомобилист посетил салон дилера Lada, где заметил, что рычаг механической коробки на внедорожнике Niva Legend при включении первой передачи упирается... в центральную консоль передней панели. Как уверяет автор ролика, рычаг нужно немного подогнуть.

На самом деле, рычаг переключения достался нынешней версии внедорожника от классической «Нивы». И проектируя обновлённую панель приборов, которая появилась на рубеже 2019-2020 годов, инженеры учли этот факт, предусмотрев одинарный слот под самую простую магнитолу.

Та, медиасистема, которую снял посетитель автосалона, является нештатной: то, что рычаг коробки может разбить колесо управления головным устройством, — проблема тех, кто установил такую мультимедиа. Так что автопроизводителя обвиняют совершенно несправедливо!

Кстати, внедорожник Lada Niva Legend получил модернизированную оптику. В секциях дневных ходовых огней отныне применяются светодиоды: прежде владельцы самостоятельно меняли галогенные источники света на диодные аналоги.