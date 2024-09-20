В Белоруссии возник рекордный спрос на спорткары BMW M5

Отличительная черта новинки — в 585-сильной турбовосьмёрке, которой впервые ассистирует синхронный электромотор. Его мощность — 197 сил. В итоге, максимальная отдача всей силовой установки — немыслимые прежде 727 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров.

Литий-ионная тяговая батарея имеет ёмкость 18,6 киловатт-часа: на чистом электричестве седан может проехать 69 километров. С гибридной начинкой новая генерация «эмки» вышла на 540 кг тяжелее своей предшественницы!

В итоге, «сотню» новинка разменивает через 3,5 секунды, а прежняя генерация выполняла базовое упражнение на десятую долю секунды быстрее. Максимальная скоростьограничена на отметке 250 км/ч, но можно сдвинуть отсечку до 305 км/ч.

Как сообщает белорусское издание AV, в соседней стране модель пользуется нешуточным спросом, хотя стоит от 610 000 рублей (17 565 000 российских). На автомобили действует международная гарантия сроком 2 года.

Между тем, в Белоруссии выстроились очереди за подешевевшими Voyah Free: как стало известно редакции Quto, местный импортёр резко снизил цену гибридного кроссовера китайской марки.