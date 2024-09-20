Кроссовер KGM Actyon от бывшего SsangYong выходит на европейский рынок

Паркетник уже доступен к заказу в Восточной Европе. Как и на родине, там модель предложена с безальтернативным бензиновым турбодвигателем. Позже географию продаж расширят, а вместе с ней, возможно, и гамму силовых установок.

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В серийном виде новый кроссовер корейской компании KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) показался в июле, для модели возродили имя Actyon. Сам производитель считает свою новинку купеобразным SUV, хотя «купе» эту пятидверку можно назвать с большой натяжкой. В родной Корее KGM Actyon стартовал в августе. Теперь же паркетник анонсирован и для европейцев: прием заказов открыт в Польше, до местных дилеров машины доберутся к концу года. Одновременно кроссовер обзавелся собственной страницей на британском сайте KGM, хотя пока и без характеристик. Ну а полномасштабный выход модели на глобальный рынок (остальная Европа, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки), видимо, состоится в 2025-м.

KGM Actyon создан на базе KGM Torres, который выпускают с 2022 года. При этом у новинки оригинальный дизайн экстерьера. Спереди красуются не только изогнутые диодные ходовые огни, но и светящаяся же панель, состоящая из множества «штрихов». Actyon также получил другие бамперы, багажную дверь и фонари. Кроме того, у него иначе оформлены задние стойки.

Длина KGM Actyon равна 4740 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1680 мм. Для сравнения, размеры актуального Торреса: 4705/1890/1720 мм. Колесная база у машин совпадает – 2680 мм. Заявленный объем багажника Actyon (в корейской спецификации) – 668 литров.

Внутри новый паркетник в целом повторил нынешний KGM Torres и его электроверсию с приставкой EVX. Напомним, салон с табло и расположенной между креслами «парящей» консолью донорский «традиционный» кроссовер обрел совсем недавно – прежде у него были отдельные экраны и массивный тоннель.

Как и на корейском рынке, в Польше KGM Actyon предложен с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 от Торреса. На европейской версии мотор выдает 163 л.с. и 280 Нм (в Корее мощность составляет 170 л.с., крутящий момент тот же). Но если на родине кроссовер бывает исключительно с шестиступенчатым автоматом Aisin, то экспортному Actyon еще положена шестиступенчатая механика. В Польше паркетник с 6МТ имеет только передний привод, с 6АТ – передний или полный.

Полякам кроссовер доступен в трех комплектациях – Joy, Adventure и Wilde. В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, упомянутое выше табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений (передние еще и с вентиляцией), камера заднего вида, восемь подушек безопасности, задний парктроник, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная с версии Adventure появляются передний парктроник, обогрев руля и система мониторинга «слепых» зон. Топовый Actyon Wilde – это также система кругового обзора и электропривод багажной двери.

Цена KGM Actyon варьируется от 159 900 до 202 900 злотых, что эквивалентно примерно 3,9 млн – 4,9 млн рублей по текущему курсу. Исходный Torres в Польше стоит 139 900 – 197 900 злотых (3,4 млн – 4,8 млн рублей).

Между тем еще перед премьерой KGM Actyon корейские профильные медиа прочили паркетнику гибридную установку (Торрес в виде гибрида сегодня не представлен). Так вот, судя по всему, производитель действительно готовит бензоэлектрический вариант. Об этом сообщили португальские СМИ со ссылкой на презентацию планов KG Mobility относительно Португалии же. По их информации, гибридный Actyon появится в следующем году.