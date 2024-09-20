Zeekr 7X триумфально выходит на рынок, объявлены цены

Электромобильный бренд Zeekr, принадлежащий китайскому холдингу Geely, запустил в продажу среднеразмерный кроссовер 7X с 800-вольтовой электрической архитектурой, богатым оснащением и очень привлекательными ценами.

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Боссы западных автоконцернов уже не скрывают, что шокированы прогрессом ведущих китайских производителей электромобилей и не могут конкурировать с ними на равных. Типичный пример — бренд Zeekr, который умудряется наращивать продажи в условиях глобального замедления спроса на электромобили и жёсткой ценовой войны в Китае. С января по август этого года Zeekr, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продал на домашнем рынке 121 540 машин (+81,5% по сравнению с АППГ), а на Zeekr 7X с момента старта приёма предзаказов в конце августа собрано уже порядка 60 000 заявок. Сегодня начались полноценные продажи Zeekr 7X, объявлены розничные цены.

В основе Zeekr 7X лежит продвинутая 800-вольтовая версия общекорпоративной для Geely модульной платформы SEA, передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Двухмоторная топ-версия оснащена адаптивной пневмоподвеской с регулируемым дорожным просветом (от 178 до 230 мм), для младших версий она доступна в виде опции. У машин с пружинной подвеской дорожный просвет составляет 197 мм. Габаритная длина кроссовера — 4825 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1656 либо 1666 мм, колёсная база — 2925 мм. В стандартное оснащение входят мощные тормоза Brembo, за доплату предлагаются передние фиксированные 4-поршневые суппорты Akebono. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.

Базовый Zeekr 7X за 229 900 юаней (3,01 млн рублей в переводе по текущему курсу) имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 310 кВт (422 л.с.) и 440 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 210 км/ч. Ёмкость батареи у базового Zeekr 7X — 75 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 605 км по циклу CLTC.

Самый дальнобойный в гамме Zeekr 7X за 249 900 юаней (3,27 млн рублей) оснащён тем же единственным 310-киловаттным электромотором, что у базового кроссовера, и батареей на 100 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 780 км пробега по циклу CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с.

Топовый полноприводный Zeekr 7X за 269 900 юаней (3,54 млн рублей) дополнен передним электромотором с максимальной отдачей в 165 кВт (224 л.с.) и 270 Нм. Максимальная совокупная отдача двухмоторной силовой установки — 475 кВт (646 л.с.) и 710 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 705 км по циклу CLTC.

Zeekr 7X уже в «базе» имеет очень богатое оснащение, в том числе лидар и полный комплекс новейших электронных ассистентов водителя, трёхзонный климат-контроль, передние кресла с вентиляцией и массажёрами, подогрев всех кресел, 2160-ваттную аудиосистему с двадцатью одним громкоговорителем, панорамную стеклянную крышу (разбивается буквально в один щелчок в случае аварии), массу ящиков и ниш для хранения мелких предметов. За доплату предлагаются бортовой холодильник, раскладной задний диван и индивидуальный развлекательный экран для «босса» (правое место во втором ряду). Объём основного багажника — 616 л. Дополнительный передний багажник у одномоторных версий вмещает 62 л, у двухмоторного кроссовера — 44 л.

Аналоги Zeekr 7X от некитайских брендов не могут предложить такое оснащение за такие деньги. Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y сейчас стоит в Китае от 249 900 до 354 900 юаней (от 3,27 млн до 4,65 млн рублей). Сегодня также объявлена начальная предпродажная цена кроссовера smart #5 — 245 000 юаней (3,21 млн рублей), а smart #5, напомним, построен на той же платформе, что и Zeekr 7X, но Zeekr 7X почему-то дешевле, да и марка Zeekr в Китае котируется выше, чем smart. Неудивительно поэтому, что продажи smart в Китае, в отличие от Zeekr, падают.