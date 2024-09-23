Суд Италии арестовал активы президента Ferrari и главы Stellantis. Агентство Reuters выяснило, что у пяти человек, включая Джона Элканна, конфисковали активы на сумму без малого 75 миллионов евро. Предмет спора отчасти курьёзный: прокуратура Италии будет выяснять, жила ли в стране бабушка Элканна! От ответа зависит расчёт налогов на поместье за 800 миллионов евро: в Италии наследуемое имущество облагается налогом, а в Швейцарии — нет.

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Джон Элканн возглавляет автогигант Stellantis, является держателем контрольного пакета акций Ferrari и председателем совета директоров итальянской компании. Прокуратура Турина утверждает, что влиятельный топ-менеджер не заплатил налоги на наследство, полученное в 2019 году. Сумма претензий не уточняется, но в рамках дела арестованы активы на 75 миллионов евро.

По версии следствия бабушка Элканна госпожа Марелла Караччиоло являлась резидентом Италии с 2010 года. Адвокаты главы Ferrari и Stellantis настаивают, что супруга покойного главы Fiat Джанни Аньелли проживала в Швейцарии, поэтому дело не должно интересовать итальянские власти. Обвинения в налоговом мошенничестве стали частью громкого наследственного спора между Элканнами и их матерью.

В упрощенном виде процесс сводится к тому, сколько времени госпожа Марелла Караччиоло провела в Италии. Если выяснится, что женщина пробыла в стране более 183 дней, то претензии властей обоснованы, и её можно считать резидентом этой страны.