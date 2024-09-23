В России один из автобусных заводов целиком перешел на КПП из Китая

В России один из автобусных заводов целиком перешел на трансмиссии из Китая. Телеграм-канал «Автобусы и вообще» поделился актуальным прайс-листом со всеми выпускаемыми сегодня модификациями автобусов КАвЗ. Оказалось, что на Курганском автобусном заводе полностью «импортозаместили» иностранные коробки передач, но поставщик один — китайский Fast Gear. Он поставляет трансмиссии для всех моделей: это и «механики», и автоматы.

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В актуальном портфолио КАвЗ городские, пригородные, междугородные и школьные автобусы с дизельными и газовыми двигателями. Силовые агрегаты можно выбрать отечественные: и 4270, и 4235, и 4238 оснащаются российским дизелями ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536. Варианты на метане могут быть только с китайским мотором Yuchai, дизельные топ-версии оснащаются китайским двигателем Weichai.

А вот с коробками передач у КАвЗ проблема: самые бюджетные автобусы оснащаются 5-ступенчатой «механикой» Fast Gear, более современные варианты — 6-ступенчатой «механикой» того же производителя, а флагманы Курганского завода выпускают с 6-ступенчатым автоматом китайского производства и ведущим мостом HanDe из Поднебесной. Такие автобусы стоят 11,7-13,1 миллиона рублей, тогда как самые простые КАвЗ можно приобрести за 6,2-6,3 миллиона рублей.

С нехваткой коробок передач после введения санкций столкнулись и КамАЗ, и МАЗ. Однако в портфолио челнинского автогиганта есть варианты с российской «механикой» КамАЗ-144, а Минский автобусный завод до недавнего времени находил возможности устанавливать американские автоматы Allison.