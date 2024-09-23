На продажу выставили новую BMW M5 E39: цена удивила. Один из американских дилеров марки готов расстаться с необычным автомобилем — «эмкой» 2000 года выпуска в редком цвете Dakar Yellow. Первый владелец седаном практически не пользовался: на одометре всего 633 мили (1019 километров), состояние аутентичное, история «чистая» — без аварий и инцидентов. Цена под стать: за M5 E39 хотят выручить 280 тысяч долларов! Актуальный гибрид M5 G90 стоит от 120 тысяч долларов.

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Покупатель «эмки» не поскупился на опции: у седана есть навигационная система, CD-чейнджер с шестью дисками, аудиосистема с 14 динамиками, отделка кожей Nappa, электролюк, двухзонный климат-контроль, передние кресла с электроприводами и памятью настроек, все возможные подушки безопасности. Салон классического чёрного цвета.

© billjacobsbmw.com

© billjacobsbmw.com

© billjacobsbmw.com

© billjacobsbmw.com

Техника стандартная для BMW M5 E39: под капотом 4,9-литровый атмосферный V8 S62, который развивает 400 лошадиных сил и 500 Нм. Тяга передаётся на заднюю ось через 6-ступенчатую «механику» Getrag. Заявленный разгон 0-100 — 5,1 секунды, но «капсульный» седан едва ли когда-то тестировали в экстремальных режимах.

© billjacobsbmw.com

© billjacobsbmw.com

© billjacobsbmw.com

© billjacobsbmw.com

Без малого 280 тысяч долларов за оригинальный BMW M5 E39 без пробега — адекватная цена. Год назад аналогичный седан красного цвета с 1000 километров на одометре продавали за 300 тысяч долларов. За океаном олдскульные «эмки» с механической коробкой передач дорожают быстрее, чем в Европе.

«Заряженные» BMW начала 2000-х при должном обслуживании достаточно ресурсные. Два года назад блогеры нашли M5 E39 с пробегом почти 900 тысяч километров, причём седан сохранил штатный двигатель и избежал дорогостоящего ремонта.