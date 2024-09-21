В Тверской области перекрыли участок трассы М-9

Движение всех видов транспорта по трассе М-9 "Балтия" в Тверской области временно прекращено, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Россия".

"В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой на участке км 322 - км 420, в Тверской области, с 06:40 часов 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение", - говорится в сообщении.

Отмечено, что организованы пути объезда при движении со стороны Москвы, для разворота можно использовать разворотную петлю на 322 км М-9 "Балтия", Нелидово. Также сообщается, что организован путь объезда при движении в сторону Москвы, объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

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