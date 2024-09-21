Renault досрочно избавится от Arkana ради кроссоверов с начинкой Geely

Французские журналисты выяснили, что модный паркетник снимут с конвейера завода в южнокорейском Пусане в 2025 году. Отставка преждевременная, ведь рестайлинг провели всего год назад. Производство «глобальной» Renault Arkana продлится около четырёх лет: мизерный срок по меркам индустрии. На заводе Renault Korea станут собирать новинки на платформе Geely.

© Renault

Инсайдеры утверждают, что отставка Renault Arkana объясняется несколькими причинами. Во-первых, холдинг Geely выкупил 34% завода Renault Korea, и инвестиции были сделаны в расчёте на дальнейшую интеграцию французской и китайской фирм. Во-вторых, Renault Arkana нуждается в обновлении в связи с ужесточением эконорм, причём экономическая целесообразность апгрейда сомнительна.

Renault Arkana для Европы отличается от одноимённого кросс-купе, знакомого россиянам. Дизайн экстерьера схож, но в основе более современная платформа CMF-B (российская Arkana базировалась на B0). Также кроссовер южнокорейской сборки отличается интерьером и моторной гаммой. Европейские покупатели тепло приняли Arkana благодаря конкурентным ценам и модному форм-фактору.

Место Renault Arkana на южнокорейском заводе займут перелицованные Geely под французской маркой. Первенец уже есть — Renault Grand Koleos, который представляет собой копию Geely Monjaro. Другие новинки пока не анонсированы.