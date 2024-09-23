General Motors обошел американские санкции для покупки аккумуляторов в Китае

General Motors нашел способ обойти американские санкции: вот для чего. Журналисты Bloomberg выяснили, что автопроизводитель собирается перейти на китайские аккумуляторы CATL, однако закупать батареи будут не напрямую, а через японского посредника TDK. Такая цепочка позволит General Motors избежать пристального внимания со стороны американских законодателей и администрации Байдена, а также обойти возможные санкции США.

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Власти США считают аккумуляторы для электромобилей стратегической технологией и выступают против сотрудничества с Китаем в этом направлении. Сенаторы даже предлагали включить CATL в санкционные списки, так как производитель батарей предположительно работает с китайскими военными. Сделка с TDK позволит формально обойти ограничения: японская фирма купит лицензию на технологию CATL, но не будет попадать под ограничения.

Источники Bloomberg говорят, что у General Motors есть и другие резоны заключить сделку с TDK. Дело в том, что условия контракта подразумевают фиксированную цену на батареи в течение всего срока действия контракта. Такой подход защитит автогигант от резких колебаний цен на аккумуляторы, мешающих долгосрочному планированию в последние годы. Также General Motors не придётся инвестировать в батареи значительные средства на волне снижения спроса на электрокары и политической неопределённости.

Дональд Трамп пообещал отменить субсидии на электромобили в случае переизбрания. В таких условиях автопроизводителям выгоднее покупать батареи, нежели производить их. Однако администрация Байдена выделила миллиарды долларов на поддержку производства аккумуляторов в США, и скорее всего Камала Харрис продолжит политику предшественника.