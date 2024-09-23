Hyundai превратит дороги в зарядку для электромобилей

Hyundai разрабатывает беспроводную зарядку для электромобилей. Корейский автопроизводитель зарегистрировал патент технологии, которая позволит электромобилям заряжаться без проводов. Подразумевается, что машина будет получать электроэнергию от самой дороги. Сейчас беспроводная зарядка уже применяется на участке трассы в Детройте, похожие тесты проводятся во Франции, Норвегии и Швеции. Hyundai придумал, как избежать проблем с неровностью дороги при таком способе подзарядки.

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Любые неровности или выбоины на асфальте прерывают поток электричества от дороги к автомобилю. Решение Hyundai заключается в использовании зарядного приёмника под автомобилем. Он крепится на регулируемом по высоте индуктивном соединителе. В итоге приёмник может автоматически подниматься и опускаться, чтобы всегда находиться на нужном расстоянии от дороги и не прерывать поток энергии, независимо от рельефа.

Камеры и датчики, расположенные на передних бамперах и решётке радиатора будут сканировать состояние дорожного покрытия, передавать информацию бортовому компьютеру. А тот — посылать сигнал для регулировки высоты зарядного приёмника.

По замыслу Hyundai, технология будет собирать данные в режиме реального времени, позволяя навигационной системе рекомендовать наиболее удобные и эффективные маршруты для беспроводной зарядки.

Система Hyundai не преодолевает одно из самых больших препятствий, которое может помешать беспроводным зарядным дорогам стать обычным явлением: стоимость. Строительство новых дорог с катушками для беспроводной зарядки стоит безумно дорого. В этом есть смысл только в том случае, если бы подавляющее большинство автомобилей на дорогах были бы электрическими.