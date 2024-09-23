На АвтоВАЗе скопились тысячи Vesta из-за проблем с российской ESP. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что на заводе столкнулись с ошибками электроники производства ИТЭЛМА. В программном обеспечении обнаружены ошибки, которые влияют на безопасность езды. Чтобы устранить «глюки» придётся загрузить новую прошивку, а пока более 12 тысяч собранных Lada Vesta NG выставлены на закрытой территории возле заводоуправления.

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АвтоВАЗ раскрыл полный прайс-лист на Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESP/ESC в минувший понедельник. Однако в реальности таких машин нет у дилеров, ведь отгрузка задерживается. По данным инсайдеров, машины стали «зависать» на заводе в первой половине сентября, а проблему с прошивкой до сих пор не решили.

По неофициальным данным, дилерам и журналистам отправили для ознакомления небольшое количество Lada Vesta с системой стабилизации, но это машины из пресс-парка АвтоВАЗа, а не товарные экземпляры. Сам производитель электронных блоков — костромская ИТЭЛМА — месяц назад заявил, что отечественная ESP/ESC по ряду параметров превосходит решения прошлого партнёра немецкой фирмы Bosch.

После отладки системы стабилизации эта функция войдёт в стандартное оснащение Lada Vesta NG вне зависимости от комплектации. Базовая цена с появлением электронного «ошейника» выросла на 11 тысяч рублей. Топ-версии подорожали сильнее — на 78-94 тысячи рублей за счёт появления ранее невиданных опций.