От полумиллиона: сколько стоят самые дешевые новые автомобили в странах ближнего зарубежья

На фоне того, что в России снова повышают утильсбор, увеличивая стоимость новых импортных автомобилей, становится вдвойне интересно взглянуть за забор: а что там у соседей? Сколько стоят самые дешевые машины на рынках ближнего зарубежья и что это за машины?

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Прежде чем пытаться найти самые дешевые машины, надо определиться с методикой поиска. Естественно, ситуация на рынках каждой из стран бывшего СССР абсолютно уникальна как в плане цен, так и в плане набора представленных моделей, и определяется она в том числе наличием собственных автосборочных производств. Как правило, локальные модели являются и наиболее популярными – правда, они не всегда оказываются самыми дешевыми. Мы постарались выявить в каждой из стран ближнего зарубежья по пять самых бюджетных новых автомобилей в официальной или условно официальной продаже и выяснить, сколько они стоят на местных рынках в пересчете на рубли.

Правда, даже условно официальные машины для некоторых рынков определить почти невозможно. Например, выводы о Туркменистане сделать не получилось: самые популярные интернет-площадки по торговле автомобилями плохо структурированы и не позволяют отделить новые автомобили от машин с пробегом. А некоторые другие страны имеют минимум официальных дилеров, поэтому в расчет приходится брать весь объем предложений по новым автомобилям, которые ввозятся крупными компаниями-импортерами. Впрочем, суть от этого почти не меняется: это по-прежнему самые дешевые новые автомобили с гарантией, доступные на рынке. Давайте взглянем, какие это автомобили.

Автомобильный рынок Республики Беларусь относительно невелик, и это понятно: численность населения страны в полтора раза меньше населения Москвы. Однако этот рынок сейчас восстанавливается и растет после сильного падения продаж в 2021-2022 годах: за первое полугодие 2024 года было реализовано 18 904 новых легковых автомобиля, что лишь немногим меньше, чем за весь 2023 и больше, чем за 2022 год. В стране начинают активно действовать китайские бренды, замещая ушедшие с рынка мировые марки, и это не говоря о Geely, для которой Республика Беларусь – дом родной. Как и во многих странах, самые массовые модели на рынке не обязательно оказываются самыми дешевыми, и автомобили марки Geely, в первую очередь – Emgrand и Coolray, всерьез опережают по продажам более дешевых соперников, включая продукцию Автоваза. На сегодняшний день белорусская «бюджетная пятерка» выглядит так.

1. Lada Granta лифтбек

От 910 000 рублей

Модель представлена с 90-сильным 8-клапанником и механической коробкой передач. В представлении автомобиль не нуждается, а купить его можно по цене от 31 900 до 35 760 белорусских рублей, то есть от 910 000 до 1 020 000 российских.

2. Lada Niva Legend

От 939 000 рублей

Проще говоря, классическая Нива, в девичестве ВАЗ-2121. Ее цена в салонах – от 32 900 белорусских рублей (939 000 российских).

3. Saipa Quik

От 1 264 000 рублей

Этот хэтчбек оснащен 1,5-литровым атмосферником мощностью 87 л.с. Иранская марка Saipa у нас до сих пор не представлена, хотя продавать их машины собирались как минимум два объявленных официальных дилера. Ну а пока модель Quik, небольшой хэтчбек, корни которого восходят к Kia Pride 1995 года, можно купить за 44 300 белорусских рублей (1 264 000 российских) с механической коробкой и за 51 900 (1 480 000 российских рублей в пересчете) с вариатором.

4. Saipa Saina

От 1 284 000 рублей

Технически это тот же самый Quik с точно такими же агрегатами, но с кузовом типа седан. За него дилеры просят от 45 000 белорусских рублей – то есть, от 1 284 000 российских.

5. BYD Seagull

От 1 306 000 рублей

Этот субкомпактный и сугубо городской электрический хэтчбек – самый маленький и дешевый из белорусской линейки BYD. Он оснащен 75-сильным электромотором c приводом на переднюю ось и батареей ёмкостью 30 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 305 км по циклу CTLC. В фирменных салонах такой ситикар продают по цене от 45 772 белорусских рублей (1 306 000 российских) до 52 107 (1 486 000) рублей.

Республика Казахстан имеет развитый и вполне цивилизованный автомобильный рынок, на котором представлены практически все мировые бренды. В 2023 году официальными дилерами было реализовано 198 686 новых легковых автомобилей. Но у казахстанского рынка есть весьма серьезные особенности, и главной можно считать тот факт, что многие бренды локализовали свое производство и на их долю приходится 70,7% продаж: на сегодня 9 из 10 самых популярных моделей произведены в Казахстане. Однако список самых популярных и самых дешевых совпадает только частично, и на сегодняшний день в казахстанскую «бюджетную пятерку» входят следующие модели.

1. Lada Granta sedan

От 949 000 рублей

Само собой, тоже с 90-сильным 1,6-литровым восьмиклапанником и пятиступенчатой механикой. Нужно отметить, что по причине дефицита комплектующих из-за санкций АвтоВАЗ практически остановил свою деятельность в Казахстане и возобновил ее только в текущем году. Сегодня Lada Granta стоит у казахстанских дилеров от 4 990 000 до 5 550 000 тенге (949 000 – 1 055 000 рублей).

2. Lada Niva Legend

От 1 012 000 рублей

Это еще одна модель, продажи которой возобновились в Казахстане. Нива предлагается там по цене в 5 320 000 – 5 790 000 тенге или 1 012 000 – 1 101 000 рублей.

3. Chevrolet Spark

От 1 063 000 рублей

Хэтчбек в версии Optimum АТ имеет двигатель на 1,2 л и 85 л.с. и классический четырехступенчатый автомат. Этот малыш не значится в сборочной программе завода Allur в Костанае, где налажена сборка других моделей Chevrolet, – его завозят из соседнего Узбекистана, хотя производство модели прекращено, и поставки скоро совсем прекратятся. Тем не менее при цене 5 590 000 – 5 890 000 тенге (1 063 000 – 1 120 000 рублей) Spark оказывается и одной из самых бюджетных на рынке, и самой дешевой машиной с автоматической трансмиссией.

4. Chevrolet Nexia

От 1 120 000 рублей

Под именем Nexia скрывается седан на базе Chevrolet Aveo. И это еще одна модель, пока импортируемая из Узбекистана и снятая там с конвейера. Автомобиль с 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с. и пятиступенчатой механикой продают в Казахстане за 5 890 000 тенге (1 120 000 рублей), а с 6-ступенчатой гидромеханикой – за 6 190 000 – 6 390 000 тенге (1 177 000 – 1 215 000 рублей).

5. Chevrolet Cobalt

От 1 139 000 рублей

Это уже седан казахстанской сборки с 1,5-литровым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механикой. Такой стоит в автосалонах Казахстана от 5 990 000 тенге (1 139 000 рублей), а с 6-ступенчатым автоматом – от 6 990 000 тенге (1 329 000 рублей). При этом Cobalt является абсолютным лидером рынка: в прошлом году в Казахстане было продано 30 425 таких автомобилей. Это вдвое больше, чем собранных на алматинском заводе Hyundai Trans Kazakhstan кроссоверов Hyundai Tucson, занимающих вторую строчку рейтинга популярности.

Узбекистан – не самая богатая страна, но емкость местного автомобильного рынка внушает уважение: в 2023 году в стране было зарегистрировано 391 604 новых легковых автомобиля. Но еще важнее то, что 87,2% (341 650 штук) от этого количества было произведено в Узбекистане. Ну и пятерка самых дешевых автомобилей полностью состоит из локальных моделей, выпущенных на заводах UzAuto Motors. Правда, производство некоторых моделей прекращено, и в рейтинг они попали лишь потому, что дилеры распродают имеющиеся складские остатки. В следующем году состав «бюджетной пятерки» в этой стране существенно изменится, тем более что должен заработать завод BYD Uzbekistan Factory в Джизакской области с плановой мощностью до 100 000 электромобилей.

1. Chevrolet Spark

От 528 000 рублей

Этот хэтчбек сегмента А не выглядит устаревшим, даже несмотря на преклонный по меркам автопрома возраст. Под капотом – 1,2-литровый моторчик мощностью 85 л.с. Вариант с 5-ступенчатой механической коробкой стоит 73 477 000 сум (528 000 рублей), а с 4-ступенчатым автоматом – 104 095 000 сум (748 000 рублей). Мы в России давно забыли о таких ценах…

2. Chevrolet Damas

От 619 000 рублей

Этот микровэн можно назвать автомобильным долгожителем – его история восходит к Suzuki Carry/Every поколения L41, выпуск которых был начат в 1982 году, затем освоен корейской маркой Daewoo и в итоге попал в производственную линейку UzAvto Motors. И нет никаких признаков того, что выпуск этого автомобильчика с мультяшной внешностью будет прекращен. Крохотная машинка с габаритами японских кей-каров может принять на борт семь человек (правда, худых, без особого комфорта и багажа) или пять человек с багажом и перевезти их из точки А в точку Б, хотя и не слишком быстро. Действительно, странно было бы ждать резвости от 38-сильного трехцилиндрового моторчика объемом 0,8 литра. Но дешевый (86 110 000 сум или 619 000 рублей) автомобиль не только пользуется устойчивым спросом на внутреннем рынке Узбекистана, но и активно экспортируется.

3. Chevrolet Nexia

От 628 000 рублей

Выпуск этой модели, оснащенной 1,5-литровым атмосферником мощностью 105 л.с. и прекрасно известной в России, уже прекращен, но в салонах машины еще есть. За версию с механикой продавцы просят 87 320 000 сум (628 000 рублей), а за вариант с 6-ступенчатым автоматом – 118 748 000 сум или 854 000 рублей.

4. Chevrolet Cobalt

От 858 000 рублей

В свое время эту модель, разработанную бразильским подразделением GM на базе платформы GM Gamma, тоже продавали в РФ, ну а в Узбекистане она до сих пор остается одной из самых популярных. Седан с 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с. стоит от 119 329 000 сум (858 000 рублей) с механикой и от 123 833 000 сум (890 000 рублей) с шестиступенчатым автоматом.

5. Chevrolet Lacetti

От 906 000 рублей

Это еще один наш старый знакомый. В настоящее время узбекские дилеры просят за этот седан с 1,5-литровой «четверкой» мощностью 107 л.с. от 125 993 000 сум (906 000 рублей) за версию с 5-ступенчатой механикой и от 153 337 000 сум (1 103 000 рублей) за богато оснащенный вариант с 6-ступенчатой автоматической коробкой.

Ситуация на автомобильном рынке Кыргызстана заметно отличается от того, что мы видим в соседних странах. Пока что здесь правят импортеры, которые завозят в страну продукцию японских, корейских и, естественно, китайских марок. Автозавод «Тулпар Моторс», совместное предприятие киргизской компании «Алтын-Тулпар» и «УзАвто» в селе Ак-Суу Московского района Чуйской области официально начал работать только в июле этого года, и этот фактор еще не успел сказаться на расстановке сил на рынке. Пока же «бюджетная пятерка» состоит из четырех китайских машин и одной модели, импортируемой из Узбекистана. Теоретически ее должна была бы возглавить Lada Granta: на сайте официального представительства названа цена за базовую комплектацию этой модели, которая составляет 1 200 000 сом (1 300 000 рублей), но реальных машин в салонах пока нет.

1. MG 5

От 1 566 000 рублей

Этот компактный седан, оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 114 л.с. и вариатором с девятью фиксированными диапазонами, в Кыргызстане стоит от 1 445 000 сом (1 566 000 рублей). В России такие машины заметно дороже: в зависимости от комплектации их цена составляет от 1 999 000 до 2 169 000 рублей.

2. Chevrolet Cobalt

От 1 626 000 рублей

Эти компактные седаны узбекской сборки с 1,5-литровым атмосферником мощностью 106 л.с. и механикой в Кыргызстане продают по цене от 1 500 500 сом (1 626 000 рублей). Сколько будут стоить такие же автомобили, произведенные на заводе в Ак-Суу, пока непонятно.

3. MG ZS

От 1 750 000 рублей

Фактически это тот же самый MG 5, но в кузове кросс-хэтчбек, с тем же 114-сильным мотором и вариатором. Такие машины стоят от 1 615 000 сом (1 750 000 рублей).

4. MG 6

От 2 026 000 рублей

Под капотом этого лифтбека сегмента D установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 168 л.с., который работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. В Кыргызстане за такие машины просят от 1 870 000 сом (2 026 000 рублей), а у нас цена на них стартует с отметки 2 899 000 рублей. Даже обидно…

5. Geely Coolray

От 2 102 000 рублей

Еще одна модель, не нуждающаяся в представлении. За рестайлинговую версию с 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил и 7-ступенчатым роботом киргизские дилеры хотят от 1 940 050 сом (2 102 000 рублей). В России такие машины стоят от 2 450 000 рублей.

Автомобильный рынок Азербайджана переживал разные периоды. Были «тучные» 2004-2014 годы, когда среднегодовые объемы импорта приблизились к 100 тысячам автомобилей. Был тяжелый период глобального энергетического обвала 2014-2017 годов, когда в результате падения цен на нефть и двукратной девальвации национальной валюты цены на импортные машины практически удвоились. Следующий удар нанес ковид – выросшая себестоимость глобального автопроизводства вместе с подорожавшей транспортной логистикой привели к ощутимому подорожанию новых европейских, американских, японских, корейских и других импортных автомобилей. Страна пытается наладить и собственное производство, в том числе в кооперации с Узбекистаном: в первом квартале текущего года в Азербайджане было произведено 607 легковых машин, а весной там начали собирать автомобили марки Lada. Однако главной тенденцией на азербайджанском рынке является переход к более экономичным и экологичным транспортным средствам, в том числе – электромобилям и гибридам, которые в значимом количестве попали в «бюджетную пятерку».

1. Lada Granta

От 955 600 рублей

В зависимости от комплектации эта модель стоит в Азербайджане от 17 800 до 23 900 манат (955 600 – 1 283 000 рублей).

2. Lada Niva Legend

От 955 600 рублей

Сложно сказать, были ли ввезены обе вазовских модели из России или в салонах стоят машины локальной сборки. В любом случае цена на классические Нивы составляет 17 800 – 24 000 манат, то есть 955 600 – 1 288 000 рублей.

3. Wuling Hongguang Mini EV

От 1 009 000 рублей

Этот электрический ситикар с габаритами 2920×1493×1621 мм при колёсной базе 1940 мм с 2020 по 2022 был в Китае настоящим бестселлером. Несмотря на малые размеры, Mini EV располагает четырёхместной компоновкой салона. В движение его приводит электромотор мощностью 27 л.с., при этом покупатель может выбрать один из вариантов батарей емкостью от 9 до 13,8 кВт, которые обеспечивают на полном заряде пробег от 120 до 170 км. Показатели не впечатляют, но и стоят такие малыши относительно недорого – 18 800 манат, что соответствует 1 009 000 рублей.

4. Changan Benni (Benben) E-Star

От 1 009 000 рублей

Автомобиль продается за те же 18 800 манат (1 009 000 рублей), но этот пятиместный субкомпактный хэтчбек с приводом на передние колеса имеет электромотор мощностью 75 л.с. и батарею емкостью 28,3 кВт, которая обеспечивает 300 км пробега без подзарядки.

5. BYD Qin Plus

От 1 159 000 рублей

Этот компактный седан С-сегмента имеет гибридную силовую установку мощностью 190 л.с., в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и батарея емкостью 8,32 кВт·ч с возможностью подзарядки от электросети. В зависимости от оснащения такие плагин-гибриды стоят от 21 590 до 28 050 манат (1 159 000 – 1 505 000 рублей).

Автомобильный рынок Армении весьма специфичен: западные автомобили в страну практически не поставляются, и покупателям предлагают либо продукцию российских автозаводов, либо китайские бренды. На этом фоне растет интерес к подержанным машинам, которые в массовом порядке закупаются на страховых аукционах в США и других странах, затем доставляются в Армению через грузинский порт Поти, ремонтируются и не только реализуются на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт, в том числе в РФ. В результате в пятерку самых дешевых автомобилей в этой стране, в соответствии с данными сайта auto.am, вошли не только вполне понятные LADA Niva и Chevrolet Cobalt, но и неизвестные россиянам модели с электрическим приводом.

1. LADA Niva Legend

От 1 366 000 рублей

Почему этот автомобиль так популярен в армянской глубинке – вполне понятно. Купить его можно за 5 800 000 драм (1 366 000 рублей).

2. Chevrolet Cobalt

От 1 478 000 рублей

Это тот же автомобиль, что продается в Узбекистане. В Армении бюджетный седан в комплектации LTZ c автоматической коробкой продается за 6 400 000 драм (1 478 000 рублей).

3. Neta V Pro

От 1 681 000 рублей

Компактный электрический хэтчбек оснащен электромотором мощностью 95 л.с. и батареей емкостью кВт·ч, которая благодаря системе поддержания постоянной температуры аккумулятора позволяет проехать без подзарядки около 400 км. Стоит электрокар 7 400 000 драм или 1 681 000 рублей.

4. Dongfeng Forthing S60 EV

От 1 817 000 рублей

Этот электрокар с кузовом седан выпускается дочерней компанией концерна Dongfeng – Dongfeng Liuzhou Automobile Co. Автомобиль, оснащенный батареей емкостью 57 кВт·ч и электродвигателем мощностью 95 л.с., имеет запас хода в 410 км. Стоит такая «электричка» 7 711 846 драм (1 817 000 рублей).

5. Aiqar Arrizo E

От 1 861 000 рублей

Как легко можно понять из названия модели, марка Aiquar является дочкой концерна Chery. А модель Arrizo E представляет собой электрическую версию седана Arrizo 5, который в России существует в ипостасях Omoda S5 и Kaiyi E5. Arrizo E получил электромотор мощностью 120 л. с. и батарею емкостью 48 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке составляет 405 км. Стоит такой автомобиль 7 900 000 драм (1 861 000 рублей).

Здесь тоже наблюдается некое своеобразие. В Таджикистане практически нет дистрибьюторов и представительств ведущих марок – просто те или иные компании заключают дилерские соглашения и завозят автомобили. При этом реальная цена сделок может серьезно отличаться от заявленной. Ну и в последнее время население активно интересуется электрокарами – цена электроэнергии и бензина различается в стране в разы.

1. Lada Granta sedan

От 854 000 рублей

Автомобиль с 90-сильным восьмиклапанником и механикой является абсолютным чемпионом дешевизны в стране – он стоит от 99 999 сомони (854 000 рублей). Кстати, Lada – чуть ли не единственная марка, которая имеет в Таджикистане официальное представительство и официальный сайт с заявленными ценами.

2. BYD E2

От 1 196 000 рублей

Этот компактный электрический хэтчбек относится к «морской» серии марки и располагается в линейке между моделями Seagull («Чайка») и Dolphin («Дельфин»). Из примечательных особенностей можно отметить поворотный дисплей головного устройства, который можно установить в «альбомное» или «портретное» положение. E2 оснащен тяговым электромотором мощностью 95 л.с. и батареей емкостью 43 кВт·ч, а пробег на полной зарядке составляет 405 км. Стоит такой электромобиль от 140 000 до 164 000 сомони (1 196 000 – 1 401 000 рублей).

3. Lada Niva Legend

От 1 239 000 рублей

Представительство готово продавать Ниву по цене от 144 999 сомони, что соответствует 1 239 000 рублей.

4. Neta U Pro 400

От 1 282 000 рублей

Индекс 400 в названии этого электрического переднеприводного кроссовера означает пробег на полностью заряженной батарее емкостью 54 кВт⋅ч. Мощность тягового электромотора – 163 л.с, и 100 км/ч электромобиль набирает примерно за 10 секунд, но максимальная скорость ограничена 150 км/ч. Купить такую машину можно за 150 000 сомони (1 282 000 рублей).

5. Lada Vesta

От 1 324 000 рублей

Как правило, даже в странах, где марка Lada присутствует и продается более-менее активно, Vesta стоит достаточно дорого для того, чтобы попасть в «бюджетную пятерку». Но «Лада-Таджикистан» предлагает машины со 106-сильным 1,6-литровым мотором и механикой по цене от 154 999 сомони (1 324 000 рублей), и Vesta оказалась на 5 строке списка.

Тут все сложно. Дело в том, что автомобильный рынок Грузии – это в первую очередь рынок автомобилей с пробегом, закупленных на страховых аукционах (главным образом, в США) и профессионально восстановленных на новом месте. Это уже настоящая индустрия: например, в первой половине 2023 года из страны была реэкспортирована 51 тысяча машин на общую сумму почти в миллиард долларов США. Стоит ли говорить, что и на внутреннем рынке такие автомобили, восстановленные весьма профессионально, пользуются огромным спросом. В результате машины в возрасте до 2 лет составляют менее 1,5% автопарка страны.

В стране действуют официальные представительства основных мировых марок, но они предлагают в основном автомобили средней и высокой ценовой категории: ведь за цену какой-нибудь новой Skoda Fabia можно купить восстановленный после небольшой аварии Mercedes E-Class или BMW X5, и отнюдь не преклонного возраста. Кроме того, очень многие представительства на официальных сайтах просто не публикуют рекомендованных цен, и этой же политики придерживаются и официальные автосалоны. Одним словом, нам с большим трудом удалось сформировать список из пяти самых дешевых моделей, официально продающихся в Грузии, и нет гарантии, что этот список полностью соответствует реальности.

1. BYD E2

От 1 013 000 рублей

Про этот электрический ситикар мы рассказали, обсуждая рынок Таджикистана. В Грузии эту модель можно купить по цене от 30 000 лари, что соответствует 1 013 000 рублей.

2. Changan CS35 Plus

От 1 773 000 рублей

Установленная под капотом этого компактного кроссовера 1,4-литровая «турбочетверка» развивает 150 л.с. и работает в паре с семиступенчатым роботом. Автомобиль неплохо оснащен, а объем его багажника составляет 403 л. Стоят такие машины от 52 500 лари (1 773 000 рублей).

3. Changan Eado Plus

От 1 841 000 рублей

Этот седан С-класса также оснащается турбомотором объемом 1,4 л и мощностью 155 л.с. В грузинских салонах за него просят от 54 500 лари, что соответствует 1 841 000 рублей.

4. Renault Duster

От 2 006 000 рублей

Как говорится, модель в представлении не нуждается. В Грузии Дастеры покупают либо жители горных районов, занимающиеся сельским хозяйством, либо организации: например, большую партию таких машин закупило почтовое ведомство страны. На официальном сайте представительства обозначена цена от 59 400 лари (2 006 000 рублей).

5. Hyundai Elantra

От 2 178 000 рублей

Эта модель в Грузии достаточно популярна, и официально здесь продают версии, оснащенные двухлитровым 159-сильным двигателем семейства SmartStream. Базовая комплектация Style с тканевым салоном предлагается за 64 492 лари (2 178 000 рублей), а богато оснащенная Premium – за 68 810 лари (2 324 000 рублей).