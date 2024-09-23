Аналитики подсчитали количество проданных электромобилей во всем мире

К концу 2024 года в мире будет продано более 11 млн электромобилей. Мировой рынок электромобилей с учётом гибридов к концу 2024-го года увеличится примерно на 22%, а в 2025-м году ожидается рост на 23%, сообщают аналитики EY Global Mobility Consumer Index. В 2023-м году рынок электрокаров вырос почти на 30%, а годом ранее, в 2022-м, — на 37%. Без учёта гибридов к концу текущего года рост составит 15%, а к концу 2025-го года — 28%.

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Продажи полностью электрических автомобилей к концу 2024 года составят около 11,2 млн единиц. В этом году насчитывается 58% автомобилистов, планирующих покупку электрокара или гибрида, а не бензиновой машины. В прошлом году эта же доля составляла 55%.

Автомобилисты готовы пересаживаться за руль электромобилей из-за высоких цен на бензин и дизель, это отметили 37% опрошенных. Вопросы экологии волнуют 34% респондентов.

При этом некоторых потребителей от покупки электромобиля по-прежнему удерживает ряд факторов. По данным опроса, 27% респондентов беспокоит нехватка зарядных станций, ещё 25% переживают из-за запаса хода, 18%не хотят долго ждать, пока заряжается автомобиль. Опрос проводится ежегодно, но только в этом году у потенциальных покупателей появился страх из-за стоимости замены батареи, это отметили 26% респондентов.

Доля китайских электромобилей в Европе выросла с 0,4% в 2019 году до 8% в 2023 году.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) хотя бы один китайский бренд вошёл в тройку фаворитов у 30% автомобилистов, которые собираются покупать электромобиль. В Латинской Америке этот же показатель составляет 16%, а в Европе — 12%.

Китайские электрокары привлекают покупателей соотношением цены и качества, отметили 59% опрошенных.