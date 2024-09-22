На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

На Крымском мосту временно ограничили движения транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

О причинах ограничения движения не сообщается.

Спустя 25 минут в Telegram-канале сообщили о возобновлении движения.

Движение транспорта по Крымскому мосту также перекрывали 1 сентября. Тогда ограничения затронули автомобили, следующие в сторону Керчи. В направлении Тамани движение продолжалось в штатном режиме. Позже движение по Крымскому мосту в направлении Керчи было восстановлено.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.