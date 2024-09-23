Инспектор ГАИ рассказал о признаках скорого угона машины

Россиянам рассказали как распознать угонщиков автомобилей.

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Чаще всего угонщики действуют не спонтанно, а готовятся к краже машины. Если успеть заметить их действия, то угона можно избежать. О том, на что обращать внимание, рассказал журналистам инспектор ГАИ. Он предупредил, что в кризисные периоды под угрозой находятся все автомобили — от старых бюджетных российских моделей до люксовых иномарок.

Угонщикам проще всего завладеть автомобилем, когда владелец по долгу не пользуется машиной и отсутствует, например, когда уезжает в отпуск или командировку. Злоумышленники проверяют это таким образом: оставляют на капоте веточку или рекламную листовку под дворниками. Если за несколько дней подобные «сигналы» остаются проигнорированными, для угонщиков это означает, что за машиной никто не присматривает. Поэтому специалист советует регулярно осматривать и проверять автомобиль, даже если он длительное время не используется.

Воры могут использовать глушитель сигнала дистанционного ключа автомобиля. Это заметно, когда при нажатии на кнопку, автомобиль не реагирует и не открывается или не закрывается. Пока владелец проверяет состояние батарейки, преступники могут включать и выключать своё устройство, чтобы запутать автомобилиста. А как только он отойдёт от машины, например, за вторым комплектом ключей, у угонщиков появляется доступ к машине.

Ещё один сигнал — срабатывающая сигнализация без причин. В таком случае специалист советует перепарковать автомобиль на охраняемую стоянку.

Инспектор рассказал о ещё одном тревожном звонке. Сейчас наблюдается бум краж колёс и шин. Поэтому если рядом с автомобилем на газоне появились кирпичи и деревянные подставки, это может сигнализировать о готовящейся краже колёс.