Changan Shenlan S7 шокировал боссов Ford своим прогрессом

Выяснилось, какой китайский автомобиль шокировал боссов Ford. В беседе с изданием The Wall Street Journal гендиректор автогиганта Джим Фарли поделился подробностями о прошлогодней поездке к партнёрам из Changan. В Китае у Changan и Ford есть совместное предприятие, которое выпускает бензиновые и гибридные модели. Однако для испытаний Джим Фарли и финансовый директор Ford Джон Лоулер взяли электрический кроссовер Changan, и он их поразил.

© Motor.ru

Напрямую модель не называлась, но в 2023 году в портфолио Changan был единственный электрокроссовер — Shenlan (Deepal) S7. После поездки и Фарли, и Лоулер были шокированы прогрессом китайских марок. В штаб-квартиру Ford в Мичигане взяли целую плеяду китайских электромобилей, а Фарли заявил другим боссам, что выпуск американских машин «в соответствии с китайским стандартом» будет самым важным приоритетом!

Changan, Xiaomi и BYD гендиректор Ford назвал «экзистенциальной угрозой» для «голубого овала» на внешних рынках. Джим Фарли провёл параллель с экспансией японских и корейских автопроизводителей: дескать, в 1980-1990-е годы промышленность США уже сталкивалась с угрозой со стороны иностранных марок, и теперь ситуация повторяется. Топ-менеджеру есть что рассказать про успехи азиатских марок, ведь свою карьеру Фарли начинал в Toyota.

В настоящий момент Ford теряет на электромобилях баснословные деньги, а основу прибыли автогиганта составляют бензиновые и дизельные модели. Если стратегия «голубого овала» не поменяется, то по мере отказа от двигателей внутреннего сгорания одного из флагманов американского автопрома ждёт потеря доли рынка.