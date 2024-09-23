В России обнаружили Wanderer W24 30-х годов

В России появилась возможность купить раритетный 1937 года. Немецкий автомобиль Wanderer W24 продаётся в Омске. Объявление о продаже кабриолета было найдено на «Авито Авто». За все эти годы пробег составил всего 15 тс. км. Продавец заявляет, что машина стоит на учёте, всё официально. За исторический автомобиль просят 6,3 млн рублей. Других подробностей о модели в описании не указывается.

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Модель W24 сделала известной компанию Wanderer. За всё время её производства было создано более 22 тыс. экземпляров с двумя и четырьмя дверями. А также более 300 кабриолетов. Компания Wanderer входила в концерн Auto Union вместе с Audi, DKW и Horch. На логотипе этого союза были изображены четыре перекрещивающихся кольца, обозначающие его материнские компании. Сегодня тот же стал символом Audi.

Компания Wanderer в этом концерне отвечала за выпуск машин среднего класса, доступных среднестатическим гражданам. Именно таким был автомобиль W24, представленная на платформе «Авито Авто».

В движение автомобиль приводит 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 42 л.с. рабочим объёмом 1800 см3. В паре с силовой установкой работает 4-ступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость автомобиля достигает 105 км/ч. В его основе лежит рамное шасси с независимой подвеской, благодаря которому машина отличается повышенной прочностью и улучшенной управляемостью.