Рассекречен бизнес-седан VW, который ждут в России под маркой Jetta. Китайские фотошпионы запечатлели без камуфляжа новинку, которой не было в плане немецкого концерна. Очевидцам попалась Jetta VA7 — модель длиной 4,8 метра, которая представляет собой перелицованный и упрощенный Volkswagen Sagitar. В настоящий момент в России официально доступна вся линейка Jetta, так что новый бизнес-седан у нас тоже наверняка появится.

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Любопытно, что в стратегии Jetta до 2026 года модели VA7 не было: планировалось выпустить легковушку VA5, кроссоверы VS6 и VS8, а также электромобили. Судя по дизайну экстерьера, «семёрку» малой кровью конвертировали из Volkswagen Sagitar образца 2019 года, то есть из китайского аналога... «глобальной» Jetta! В таком случае салон может быть унифицирован с «младшими» седанами Lavida.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Информации о технике нет, но ранее «Джетты» были унифицированы по моторам с исходными Volkswagen. В таком случае VA7 оснастят турбомоторами 1.2 (116 сил) или 1.5 (160 сил); оба сочетаются с 7-ступенчатым преселективным «роботом» с двумя «сухими» сцеплениями. У самой простой версии есть 5-ступенчатая «механика», но останется ли она у «Джетты» — открытый вопрос.

В настоящий момент в России продают те же модели Jetta, что и в Китае, причём на поставки не повлиял даже скандал с головным офисом Volkswagen. Цены на седан VA3 (аналог Polo) в начальной комплектации стартуют с 1 928 000 рублей, а наиболее оснащённый кроссовер VS7 (растянутый Skoda Karoq) потянет на 3 179 000 рублей с учётом прямой скидки.