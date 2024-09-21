АвтоВАЗ объяснил, почему у Lada снижается доля российских деталей

В интервью РБК глава автогиганта Максим Соколов ответил на вопрос, почему у семейств Granta, Vesta и Niva де юре снижается локализация. Топ-менеджер объяснил потерю зачётных баллов теоретическими и техническими моментами. Во-первых, снизилась доля АвтоВАЗа за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, во-вторых, в перечень попали варианты с зарубежными трансмиссиями.

Минпромторг привёл статистику, по которой локализация Lada Vesta с начала года снизилась с 5471 до 5002 баллов, Granta недосчиталась 761 балла (с 5054 до 4293), а больше всего потеряла Niva (с 5206 до 4393 баллов). Максим Соколов заявил, что отчасти «потеря» российских деталей объясняется методикой подсчёта. Завод тратит на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) больше денег, но и объёмы производства выросли, поэтому удельный «вес» баллов за НИОКР снизился.

Другой момент связан с моделями, которые Минпромторг берёт для подсчёта баллов. И Vesta, и Granta попали в список в вариантах с автоматизированными коробками передач: эти узлы закупаются извне, поэтому баллов присуждается меньше. Впрочем, Niva Travel и Niva Legend трансмиссию не меняли, но значительно потеряли в локализации. До максимальных значений АвтоВАЗу далеко: автопроизводитель может набирать до 7000 баллов за каждую модель.

Максим Соколов дал понять, что Минпромторгу уже предложили изменить методику подсчётов баллов за локализацию. Однако на АвтоВАЗе признают проблемы с иностранными комплектующими: китайские детали всё сложнее оплачивать и получать.