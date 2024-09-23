Новый флагман Toyota Century стоит как Rolls-Royce

Новый флагман Toyota оценили в рублях: он стоит, как Rolls-Royce. На сайтах бесплатных объявлений появились предложения привезти под заказ кроссовер Century. Автомобиль 2024 года выпуска с левым рулем будет стоить в России 63,5 миллиона рублей! За сравнимую сумму можно приобрести Rolls-Royce Cullinan без пробега, причём машина будет в наличии. По технике Toyota Century близка к Highlander: нет даже пневматической подвески.

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В Японии Toyota Century стоит 25 миллионов йен (16 миллионов рублей), но ежемесячный тираж составляет около 30 экземпляров. Собирают кроссовер на одной площадке с Land Cruiser и Lexus. Выбирать силовую установку не придётся: флагман японской марки бывает только заряжаемым гибридом с 3,5-литровым V6, парой электромоторов и электромеханическим вариатором. Пиковая отдача — 412 сил.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Особенности Toyota Century — полноуправляемое шасси, роскошный четырёхместный салон, задние кресла с оттоманками, раскладными спинками, вентиляцией и подогревом. Есть лампы для чтения, выдвижные столики, индивидуальные мониторы и холодильник. Атмосферу уюта дополняет аудиосистема с 18 динамиками. Есть шумопоглощающие стёкла, а вот массажа не предусмотрено.

В Россию необычный кроссовер Toyota Century готовы доставить в течение двух месяцев после оформления заказа. Будут ли желающие — открытый вопрос: всё-таки по престижу, инженерным решениям и уровню персонализации японская новинка уступает Rolls-Royce, а рублевые цены практически сравнялись.