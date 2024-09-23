Гендиректор КамАЗа упразднил заводской музей. Челнинский автогигант выделил в отдельное подразделение Визит-центр завода: на Автозаводском проспекте до конца года построят новое здание, которое возглавит бывший пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин. Под крыло Визит-центра перейдёт персонал музея КамАЗа, а сам музей упразднён: соответствующий приказ подписан 18 сентября. Состав Визит-центра пополнят сотрудники других подразделений автогиганта.

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Директор музея Александр Чухонцев переименовал дзен-канал из «Музей КамАЗа» в «Историю КамАЗа». Автор контента заявил, что новых публикаций в ближайшее время не будет, так как произошедшие события требуется переосмыслить. В задачах Визит-центра автогиганта действительно не упоминается сохранение исторических артефактов завода: в списке фигурируют презентация бренда и продукции КамАЗа, развитие промышленного туризма, разработка информационных материалов и продажа сувенирной продукции.

Впрочем, концепцию Визит-центра КамАЗа ещё предстоит уточнить. Изначально предполагалось, что на объекте гости города и школьники смогут знакомиться с историей и продукцией автогиганта. В упразднённом музее грузовых машин не было: они хранились на отдельной площадке. Возможно, на новом месте удастся расположить и знаковые модели КамАЗа, и ценные экспонаты из музея. Строительство планируют завершить в этом году.

Можно предположить, что Визит-центр КамАЗа откроют в декабре, в канун 55-летия автогиганта. Подробности о проекте новом подразделении корпоративная газета «Вести КамАЗа» планирует раскрыть в ближайшее время. Впрочем, случаи ухода ценных экспонатов за пределы завода тоже были: после событий 2022 года гоночная команда «КамАЗ-Мастер» была вынуждена продавать некоторые грузовики.