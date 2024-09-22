Как работают платные дороги в России и сколько стоит проезд по ним

Платная дорога — автомобильная трасса или её участок, за проезд по которым нужно заплатить. На таких дорогах нет светофоров, лежачих полицейских, пешеходных переходов, хороший асфальт и выше разрешённая скорость движения. Стоимость платной дороги может меняться в зависи­мости от дня недели, времени суток, а также класса авто­мобиля.

Проще говоря, платите деньги — и с ветерком едете по комфортной, ровной и безопасной дороге, а ещё экономите несколько часов времени в пути.

К примеру, из Москвы в Питер по бесплатной дороге, которая проходит через десяток посёлков и городов, путь занимает в среднем 11−12 часов, а платная магистраль позволяет доехать из одной столицы в другую всего за 6–7 часов.

Сколько платных дорог в России

Сейчас в России как минимум 15 платных дорог. Они сосредоточены в западной части страны.

Платные федеральные трассы

М-1 «Беларусь». Дорога начинается в Москве (на пересечении Можайского шоссе и МКАД) и идёт через всю Беларусь до границы с Польшей. Протяжённость трассы от Москвы до белорусской границы — 456 км. Но платить нужно только за короткий участок с 33-го по 66-й км, от Одинцова до Кубинки.

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Стоимость проезда по М-1 «Беларусь»

За проезд легковушек в 2024 году нужно заплатить 170 рублей, для большегрузов тариф от 240 до 410 рублей.

Участок можно объехать по другой дороге. Но там несколько железнодорожных переездов и часто бывают пробки, так что легко потерять лишний час или даже больше.

На территории Беларуси вся дорога М-1 становится платной, но легковые авто с номерами стран ЕАЭС (в том числе с российскими) могут передвигаться по ней бесплатно.

М-3 «Украина». Начинается от Москвы и доходит до границы, которая по состоянию на 2024 год закрыта. Зато по ней можно добраться до Брянска.

Протяжённость дороги составляет 454 км. Из них 70 км (с 124-го по 194-й км) — это платный участок.

Стоимость проезда по М-3 «Украина»

Проехать по нему на легковой машине и мотоцикле с понедельника по четверг стоит 250 рублей, а с пятницы по воскресенье — 320 рублей. Для большегрузов дороже, но в пределах 1000 рублей.

М-4 «Дон». Это самая длинная платная трасса в России. Начинается от Москвы и тянется до Новороссийска. Её расстояние 1542 км, из них 1042 км — платный участок.

Это одна из самых популярных и загруженных трасс страны, особенно в период отпусков, так как по прилегающим к М-4 трассам можно доехать до популярных курортов Краснодарского края: Сочи, Анапы, Туапсе.

© Ромашова Елена/Wikipedia

Стоимость проезда по М-4 «Дон»*

В среднем за проезд по платной дороге М-4 от Москвы до Новороссийска с понедельника по четверг придётся заплатить 3670 рублей, а с пятницы по воскресенье 4390 рублей.

М-11 «Нева». По ней можно быстро добраться из Москвы в Санкт-Петербург, а также в Тверскую и Новгородскую области. Протяжённость дороги М-11 — 669 км, из них 666,1 км платные.

М-11 «Нева» проходит параллельно существующей бесплатной автомобильной дороге М-10 «Россия».

Стоимость проезда по М-11 «Нева»

Стоимость поездки до Питера составит в среднем 4000 рублей с понедельника по четверг и около 5000 рублей с пятницы по воскресенье.

М-12 «Восток». Общая протяжённость этой магистрали 810 км, всё это расстояние платное. Дорога позволяет добраться из Москвы в Казань и обратно.

© Numbered/Wikipedia

Стоимость проезда по М-12 «Восток»

На путешествие из Москвы до Казани на легковом автомобиле придётся потратить 5000 рублей.

Платная дорога М-12 разгрузила одно из наиболее напряжённых направлений в стране — федеральную дорогу М-7 «Волга».

Платные региональные дороги

ЗСД (Западный скоростной диаметр). Эта трасса протяжённостью 46,6 км связывает между собой южный и северный районы Петербурга. Платная дорога Санкт-Петербурга позволяет разгрузить центральную часть города и снять транспортную напряжённость на Васильевском острове.

Дорога проходит в черте города, но имеет статус автомагистрали. Поэтому там нельзя останавливаться вне специально обозначенных мест.

Стоимость проезда по ЗСД

ЗСД разбит на пять зон, каждая из которых имеет свою стоимость. Для легковых авто проезд одной зоны стоит 200 рублей.

Объезд Тольятти. Трасса для обхода города Тольятти открылась 16 июля 2024 года. Её расстояние — 100 км, весь участок платный.

Дорога тянется от села Троицкое до села Зеленовка. Новая трасса идёт в обход населённых пунктов и нужна, чтобы разгрузить дамбу Жигулевской ГЭС и город Тольятти от транзитного транспорта, следующего по дороге М-5 «Урал».

Стоимость проезда по объезду Тольятти

Стоимость для легковых авто составляет от 120 до 270 рублей.

Рязанский путепровод. Самая короткая в России платная дорога. Это мост над железнодорожными путями протяжённостью 600 м.

Стоимость проезда по Рязанскому путепроводу

Стоимость проезда для легковушек составляет от 25 до 55 рублей (в зависимости от способа оплаты).

Восточный выезд из Уфы. Это платный участок протяжённостью 14 км. Он соединяет Уфу с федеральной трассой М-5 «Урал».

Стоимость проезда по выезду из Уфы

Проезд для легковых машин днём стоит 20 рублей, ночью — 50 рублей. Для грузовых — 50 и 250 рублей соответственно.

Мосты через реки Кама и Буй в Удмуртии. Эти участки платной дороги находятся в Ижевске и позволяют попасть из столицы Удмуртии в Камбарку и Нефтекамск.

Стоимость проезда по мостам через реки Кама и Буй в Удмуртии

Легковые автомобили и мотоциклы могут пересечь мост через Каму за 350 рублей, мост через Буй — за 250 рублей, оба моста — за 600 рублей.

Платная дорога в Псковской области. Точнее, сразу несколько дорог: Старый Изборск — граница с Эстонией; Остров — граница с Латвией; Опочка — граница с Белоруссией; Ольша — Невель.

Их общая протяжённость — 226 км.

Стоимость проезда по платным дорогам Псковской области

Стоимость проезда для легковых автомобилей составляет от 150 до 300 рублей.

Платные дороги в Москве и МО

ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога в Московской области). Это кольцо вокруг Москвы. Оно нужно для того, чтобы транзитный транспорт мог объехать столицу, а жителям Подмосковья было проще добираться из одного района в другой.

© Mark Nakoykher/Wikipedia

Общая длина ЦКАД — 336,5 км, из них 260 км — платные участки.

Стоимость проезда по ЦКАД

Максимальная сумма за проезд по всему кольцу на легковушке — 1795 рублей.

МСД (Московский скоростной диаметр). Дорога проходит через всю Москву с севера на юг, минуя центр. По ней можно проехать через город за 40 минут вместо двух и более часов по другим дорогам. Общая протяжённость диаметра составляет 68 км.

Стоимость проезда по МСД

За проезд нужно заплатить 950 рублей, но только если он транзитный, то есть если автомобиль дважды пересёк границы ЦКАД в любом месте в день проезда по МСД. Также заплатить придётся, если пробыть на МСД больше двух часов. Но всё это не касается машин с московскими номерами — для них при любом сценарии МСД не будет платным.

Проспект Багратиона. Идёт от делового центра «Москва-сити» до пересечения с 56-м км МКАД. Это чуть меньше 10 км.

Стоимость проезда по Проспекту Багратиона

По базовому тарифу поездка выйдет 600 рублей для легковых авто. Проспект Багратиона помогает разгрузить Кутузовский проспект.

Северный обход Одинцова. Длина дороги — 18,5 км. Позволяет быстро объехать подмосковный город.

Стоимость проезда по обходу Одинцова

Стоимость проезда зависит от направления и времени суток. Так, ночью действует фиксированный тариф для всех категорий: и в Москву, и из Москвы проезд обойдётся в 10 рублей, в дневные часы пик — до 350 рублей.

Кто строит платные дороги и зачем они нужны

Первые платные дороги появились в России в конце 1990-х. В их числе обход Липецка и мост через Обь у Барнаула. Системно же развивать эту инфраструктуру начали уже в ХХI веке. В 2007 году положения о платных дорогах закрепили в законе.

Согласно ему у платной дороги обязательно должна быть бесплатная альтернатива. О приближении к платному участку водителей уведомляют заблаговременно: на обочине устанавливают информационное табло с указанием, как перестроиться на бесплатный маршрут.

У платных дорог есть владелец и оператор. Владелец принимает все ключевые решения: устанавливает плату за проезд, строит новые объекты. Оператор — это компания, которую владелец нанимает, чтобы дорога нормально функционировала. Оператор следит за дорожным покрытием, ремонтирует дорогу при необходимости, принимает оплату и отвечает на запросы водителей.

Главный владелец большинства российских платных дорог — государственная компания «Российские автомобильные дороги», сокращённо «Автодор». Её оператор — дочерняя компания «Автодор — Платные дороги».

Идея в том, что государство не тратит деньги на строительство платной дороги — финансирование ложится на инвестора, то есть владельца дороги. Например, тот же «Автодор» выпускает облигации — любой желающий может купить их и получать свою часть дохода. А государство же получает налоги, и эти деньги может потратить на строительство, ремонт или реконструкцию бесплатных дорог.

Как оплатить платную дорогу

Оплатить дорогу можно несколькими способами: на кассе, установить транспондер, купить абонемент или с помощью мобильного приложения.

Оплата на кассе

Здесь всё просто. Подъезжаете к воротам и оплачиваете проезд любым удобным способом: наличными, по карте, QR-коду и так далее. Открывается шлагбаум, и можно ехать. Оплата платной дороги на кассе (её ещё называют «пункт взимания платы», ПВП) подойдёт тем, кто совершает поездки нечасто и готов постоять пару минут в очереди.

Транспондер

Транспондер — это устройство, которое устанавливается в автомобиль и автоматически оплачивает проезд по платной дороге. Гаджет выглядит как пластиковая карточка, крепится на лобовое стекло (например, с помощью двухстороннего скотча) и работает от встроенной батарейки.

Купить его можно на сайте оператора, в центрах обслуживания клиентов, на маркетплейсах, у кассиров в пунктах оплаты на трассах и на заправках.

В среднем транспондеры стоят 4000–5000 рублей (дешевле всего на маркетплейсах). У каждого оператора платных дорог свои транспондеры.

© Агентство «Москва»

Деньги за проезд на счёт в личном кабинете оператора дороги необходимо положить заранее. Они списываются, когда машина проезжает через ПВП. Водителю не нужно останавливаться, выходить из машины, общаться с кассиром-оператором, ждать очередь. Оплата происходит сама.

Транспондер для платных дорог пригодится тем, кто много ездит по ним и не хочет отвлекаться на оплату, стоять в очереди и снижать скорость. Для авто, на которых установлен транспондер, есть отдельные въезды на платный участок.

К тому же платить таким способом дешевле на 15–50% (в зависимости от дороги), так что приобретение транспондера окупается и потом позволяет экономить деньги.

Абонемент

За фиксированную плату позволяет совершить несколько поездок в определённый промежуток времени. Чаще всего выступает одной из опций транспондера.

Такой способ оплаты дороги подойдёт тем, кто часто ездит одним и тем же маршрутом. - Например, на сайте «Автодора» можно купить 30-дневный абонемент для трассы М-4 на пять поездок за 250 рублей. - Или абонемент на 50 поездок в течение 90 дней за 1680 рублей.

Предположим, если водитель каждые выходные ездит на дачу по участку М-4 длиной 71 км, то выгоднее купить абонемент на восемь поездок — так стоимость может быть до 4 раз ниже: 86 рублей по абонементу и 300 рублей без.

Мобильное приложение

Например, в мобильном приложении «Автодора» нужно зарегистрировать госномер авто, и тогда владелец машины сможет оплачивать поездки в одно касание на телефоне. Сумма задолженности будет автоматически отображаться на главном экране, а по факту проезда и начисления оплаты будут приходить уведомления.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Если счёт не оплатить в течение пяти дней, придёт штраф: 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей для грузовых машин и автобусов. Правда, штраф аннулируется, если оплатить задолженность в течение следующих 20 суток.

Проверить задолженность по платным дорогам можно несколькими способами. Например, с помощью приложения «Парковки России», сайта msd.mos.ru, сервиса OnlineГИБДД, приложения T-Pass (здесь можно проверить задолженность по платным дорогам «Автодора»). Также в сервисе «Автодора» можно проверить задолженность по госномеру автомобиля.

Плюсы и минусы платных дорог

У платных дорог немало плюсов с точки зрения потребителя. Например: - Экономия времени. Вдоль платных дорог не встретишь населенных пунктов, а значит, можно ехать быстрее. Кроме того, лимит скорости — не 90 км/ч, как на большинстве трасс, а 110 км/ч. - Безопасность. Платные дороги обычно оборудованы разделительными барьерами. Это значит, что шансов вылететь на встречку и попасть в лобовое столкновение практически нет. - Отсутствие пробок. Плата за проезд выступает как фильтр, и многие водители предпочитают бесплатные маршруты — это снижает интенсивность трафика на платной дороге. - Комфорт. По хорошей дороге просто приятно ехать. Не нужно думать о том, что может неожиданно появиться пешеход или другая машина со второстепенной дороги; сбрасывать, а потом снова набирать скорость. Это делает вождение менее утомительным.

Минусы тоже есть:

Стоимость проезда. Самый очевидный минус — за удовольствие нужно платить. А в самое востребованное время проезд по платной дороге стоит дороже. Очередь на оплату. Если оплачивать поездку на кассе, а не транспондером, то есть риск попасть в пробку из таких же желающих оплатить дорогу. Расход топлива. Если при движении по обычной дороге средняя скорость составляет 80–90 км/ч, то на «платке» она выше — до 120–130 км/ч. На такой скорости расход топлива увеличивается. Мало заправок. На некоторых платных автомагистралях заправки встречаются не столь часто, как на обычных дорогах. Поэтому важно заранее рассчитать бензин на дорогу, а лучше наполнить бак до конца перед съездом на платную дорогу.

Какие ещё платные дороги построят в России

До 2030 года «Автодор» планирует построить ещё около десяти платных дорог в России. Среди заявленных проектов:

Дублёр дороги Джубга — Сочи. Эту трассу вдоль Черноморского побережья намерены построить в Краснодарском крае к 2028 году. Дорога поможет вывести транзитный транспорт из прибрежных населённых пунктов. Юго-Западная хорда (соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем). Предполагается, что трасса пройдёт от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти и далее через Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону до дальнего обхода Краснодара. По оценкам «Автодора», будущая дорога сократит время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов. Пулковская развязка на М-11 «Нева». Она свяжет скоростную трассу М-11 Москва — Петербург с аэропортом Пулково. Платный участок в 3,4 км появится с юга, в 2,5 км от КАД. Эта развязка обеспечит ещё один подъезд к аэропорту Пулково и значительно сократит время в пути, как при движении из Петербурга. КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга. Её главное предназначение — разгрузить кольцевую автодорогу. Общая протяжённость второй кольцевой дороги вокруг Петербурга составит 348,1 км. Обход Орехово-Зуева в Подмосковье. Дорога разгрузит Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

Кроме этого, «Автодор» намерен создавать новые платные участки на М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина».