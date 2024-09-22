Назван самый популярный автомобиль на передовой СВО

Среди всех автомобилей, которые используются российскими бойцами в зоне СВО, явным фаворитом является УАЗ-452 «буханка», заявил военкор Георгий Кубатьян. По его словам, которые передает KP.RU, данная машина имеет ряд практических преимуществ: она дешевая, крепкая, имеет хорошую проходимость и за раз может перевести большое количество пассажиров.

Военный журналист признался, что не раз видел, как «буханка» выручала российских солдат. Один из таких случаев произошел в Луганске: военкор наблюдал, как «еле живая» машина возвращалась из зоны боевых действий. Несмотря на серьезные повреждения, она продолжала ехать, да еще и перевозила бойцов.

Кубатьян отметил, что провел сбор и вместе с читателями собрал деньги на новую машину, а затем передал ее подразделениям, которые сражались в Херсонской области. Спустя время он «навестил» ее — на машине появилось немало шрамов, однако она продолжала исправно работать. Бойцы же с радостью отзывались о ней, подчеркивая, что «буханка» — настоящая кормилица: и раненых вывезет, и припасы доставит.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России из Тувы, участвующие в СВО, модернизировали «буханку» для быстрой эвакуации раненых. Умельцы превратили машину в боевой кабриолет.