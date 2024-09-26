Hyundai Tiburon превратился в реплику Toyota Celica WRC с помощью дешевых модификаций

Раллийный Toyota Celica GT-Four имеет одну из самых знаковых ливрей в истории автоспорта, вдохновляя легионы фанатов использовать её на своих автомобилях в знак уважения. Интересно, что ливрею с титульным спонсором Castrol получают не только автомобили марки Toyota: посмотрите на Hyundai Coupe (Tiburon), выполненный в той же стилистике.

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Проект получил название Tojota Celika (именно так, это не ошибка) и является детищем Адама Рейла из Чехии. Будучи человеком явно амбициозных вкусов, он собрал этот шедевр для ралли GumBalkan — разношерстного сборища драндулетов, которые не выходят за рамки бюджета в 1000 евро (чуть больше 100 тысяч рублей).

Все началось с Hyundai Coupe 2001 года, который является рестайлинговой версией Tiburon первого поколения. Эта модель имеет некое визуальное сходство с Toyota Celica, что делает его подходящим автомобилем-донором.

Адам покрасил старую развалюху свежим слоем краски, нанеся на нее извилистые красные и зеленые линии. Затем он налепил фирменные наклейки — Tojota, Celika и Kastrol — чтобы действительно передать атмосферу подделки. Кузов остался практически оригинальным, за исключением самодельного антикрыла. Багажник для двух запасных колёс расположился на месте заднего окна.

Чтобы имитировать приподнятую посадку раллийных автомобилей, владелец втиснул в пружины кучу теннисных мячей, добившись значительного подъема в 5 см. Финальной модификацией стал комплект внедорожных шин. Он также получил некоторую защиту днища, чтобы выдержать суровые условия ралли GumBalkan.

Под капотом находится оригинальный атмосферный 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, выдающий скромные 111 л. с. (83 кВт). Тем не менее, на крышке двигателя есть самодельная надпись Turbo, сделанная, очевидно, для шутки. Мощность передается на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач.