США решили запретить российское и китайское ПО для автомобилей

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В США хотят запретить программное обеспечение китайского и российского производства для транспортных средств. Министерство торговли США обнародует предлагаемые новые правила уже в понедельник, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В США считают, что проблемы безопасности возникают в связи с новым поколением «умных» автомобилей. Многие бензиновые и электрические машины сейчас оснащены устройствами, с подключением к интернету или облачным сервисам, что делает их потенциальными объектами взлома.

Это системы помощи водителю, программы, отслеживающие транспортные средства с помощью картографирования и спутников, и так называемые системы V2X. Автомобили используют их для связи с дорожной инфраструктурой и другими транспортными средствами.

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Использование и тестирование китайских и российских программ и технологий хотят запретить. Правила будут распространяться и на некоторые аппаратные средства.

Bloomberg отмечает, что основная задача администрации Байдена — не допустить, чтобы «Китай или Россия взламывали транспортные средства или отслеживали автомобили».

Правила также будут преследовать протекционистские цели.

«Новые ограничения будут введены Министерством торговли, чтобы не позволить китайским компаниям собирать данные о водителях в США, особенно о частных лицах, и отправлять их обратно в Китай. Эти правила также не позволят китайским поставщикам закрепиться в США, давая американской автомобильной промышленности время построить собственную цепочку поставок для подключенных транспортных средств», — пишет Bloomberg.

Китай стал лидером в производстве электромобилей и компонентов для «умных» автомобилей, отчасти благодаря широкомасштабным государственным субсидиям и поддержке. В четвертом квартале прошлого года компания BYD Co. продала больше электромобилей, чем Tesla Inc. Мировые автопроизводители становятся все более зависимыми от китайских технологий.

Ранее в Пекине заявили, что примут контрмеры для защиты национальных компаний, если ЕС не отменит повышенные пошлины на импортируемые из КНР электромобили.