Стартовали продажи большого кроссовера Smart на платформе Geely

В Китае раскрыли стартовую цену модели #5 — самого крупного паркетника в возрождённой линейке. Новый Smart будет стоить по меньшей мере 245 тысяч юаней (34,7 тысячи долларов) за версию с задним приводом (340 сил), батареей на 76 киловатт-часов и запасом хода до 570 километров. Поставки кроссоверов ожидаются в конце октября, тогда же опубликуют весь прайс-лист.

Премьера Smart #5 состоялась в конце августа, но тогда представители марки умолчали о ценах. Теперь интриги нет, но показательно, что 4,7-метровый кроссовер под европейской маркой оказался дороже более крупного, мощного и оснащённого Zeekr 7X, хотя электрическая архитектура общая — Geely SEA.

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В базовой комплектации «пятёрка» оснащается литий-железо-фосфатными батареями, а за доплату доступны литий-ионные ячейки ёмкостью 100 киловатт-часов. Запас хода без подзарядки достигает 740 километров, вдобавок, Smart поддерживает технологию быстрой зарядки 4С: эквивалент 500 километров можно зарядить за 15 минут. Самый быстрый кроссовер в исполнении Brabus Performance развивает 646 лошадиных сил и разменивает 100 км/ч за 4,9 секунды.

Вероятно, приоритетными для Smart станут экспортные рынки. За рубежом электромобилю помогут уникальные по меркам среднего сегмента «фишки»: проекционный дисплей 25,6 дюйма, трёхэкранный кокпит, аватар с голосовым помощником и аудиосистема с 21 динамиком.

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