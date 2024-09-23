Автоэксперт объяснил, чем опасны камни, застрявшие в протекторе шины

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (шинный кластер "Кордиант") Алексей Стасюк объяснил "Российской газете", чем опасны камни, застрявшие в протекторе шины.

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"Как правило, автомобиль используется на дорогах с разным покрытием, каждое из которых по-своему воздействуют на шины. На дорогах с гравийным покрытием или даже с небольшим наличием камней есть риск получить механическое повреждение шины. На первый взгляд безобидный камень, застрявший в протекторе, может стать причиной взрыва шины и, как следствие, серьезного ДТП.

Камни, долго находящиеся в канавках протектора, могут повредить подканавочный слой протектора до корда (внутренний слой шины, усиливающий прочность и обеспечивающий устойчивость при нагрузках). В результате попадания влаги и пыли, в месте повреждения происходят необратимые процессы, которые нарушают агдезию (сцепление) между кордом и резиной.

Длительная эксплуатация такой шины может привести к расслоению и преждевременному выходу ее из строя и даже взрыву при движении автомобиля. Шины с малой остаточной глубиной протектора особенно подвержены риску пробоя протектора от камня или любого другого предмета с острой кромкой. Чтобы снизить риск повреждения, необходимо регулярно проверять шины на наличие повреждений до корда, контролировать износ и своевременно менять изношенные шины на новые", - отметил специалист.

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