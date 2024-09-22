Sollers улучшил 2,0-литровый дизель, который появится на УАЗ «Патриот». Телеграм-канал «Грузовики и вообще» выяснил, что на грузовичках Argo появилась система подогрева картерных газов. При морозах ниже -25 градусов по Цельсию дизельный двигатель начинал работать некорректно. После добавления электроподогрева проблему удалось решить. В будущем такой же 2,0-литровый дизель появится на УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

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В течение года семейства ульяновских вездеходов ждёт апгрейд: альтернативой заслуженному бензиновому «атмосфернику» 2.7 и 5-ступенчатой китайской «механике» станет связка вышеупомянутого турбодизеля 2.0 (130 сил, 288 Нм) и локализованной 6-ступенчатой «механики». Пока перспективный агрегат модернизируют под капотом Sollers Argo.

Функция электроподогрева картерных газов будет бесплатно добавлена на ранее проданные фургончики Argo: владельцам машин 2022-2023 годов выпуска достаточно посетить официального дилера. Напрямую не сказано, но апгрейд наверняка затронет и другие модели Sollers: 2,0-литровый турбодизель ставится на пикапы ST6, сборку которых скоро перенесут в Ульяновск.

На Дальнем Востоке завод Sollers перепрофилируют под производство автобусов: туристического A9 и междугороднего SA6. Также под российской маркой планируют выпускать большие школьные автобусы американского типа.