С российского рынка ушел «лучший китайский автомобиль». Компания Geely тихо убрала кросс-купе Tugella с официального сайта и свернула рекламную кампанию. Впрочем, без популярной модели россияне не останутся: обновлённая Tugella уже доступна к заказу под именем Knewstar 001. Продвигать новую марку будет дистрибьютор BelGee — другой «дочки» китайского холдинга. Кросс-купе под брендом Knewstar на 154-264 тысячи рублей дешевле «Тугеллы».

Geely Tugella трижды становилась «лучшим китайским автомобилем» по версии российских автожурналистов, экспертов и блогеров. Кросс-купе вышло на наш рынок в декабре 2020 года, и за неполные четыре года общее количество проданных в России автомобилей превысило отметку 30 тысяч штук.

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Покупателей привлекал сдержанный дизайн, европейская платформа Volvo CMA, связка шведского турбомотора 2.0 и японского автомата Aisin, а также безальтернативный полный привод. Всё это останется у Knewstar 001, но поменяется дизайн экстерьера, а также сборочный конвейер. Комплектации «единички» такие же, как у Geely Tugella, неизменны даже названия! А вот палитра цветов сократилась.

В ближайшее время линейка Knewstar будет расширена за счёт модели 002: под этим индексом будет скрываться новый Atlas. Однако о сворачивании продаж под материнским брендом Geely речи не идёт: китайский холдинг выводит на наш рынок кроссовер Cityray и бизнес-седан Preface.