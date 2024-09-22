Фургоны Hyundai Staria станут продавать в Европе под маркой Iveco. На выставке коммерческого транспорта IAA в немецком Ганновере представили электромобиль eMoovy. Логотип Iveco на руле и носовой части не должен вводить в заблуждение: на самом деле под итальянской маркой будут продавать южнокорейский Hyundai ST1, конвертированный из однообъёмника Staria! У фургонов и грузовичков различаются только надстройки: техника и салоны одинаковые.

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Hyundai ST1 и Iveco eMoovy — это полурамные грузовички с электромотором (218 сил, 350 Нм) спереди, тяговой батареей ёмкостью 63 или 76 киловатт-часов, задней рессорной подвеской и объёмом грузового отсека до десяти кубометров. Есть варианты с длинной и стандартной колёсной базой, но полная масса в любом случае не превышает 3,5 тонны. Запас хода — 265 или 317 километров.

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Предполагается, что Iveco eMoovy предложат в виде шасси, промтоварного фургона, рефрижератора или бортового грузовичка, причём возможны оригинальные варианты по требованию заказчика. По оснащению новинка сопоставима с базовой Hyundai Staria: штампованные диски, галогеновые фары и тканевый салон, но цифровая приборная панель и медиасистема с тачскрином есть по умолчанию, а в списке опций вентилируемые кресла и электронные ассистенты ADAS.

Цены на Iveco eMoovy не объявлены, но в Южной Корее исходный Hyundai ST1 стоит от 59,8 миллиона вон (40 тысяч евро). Кстати для итальянской фирмы дополнять портфолио «чужими» разработками становится нормой: ранее на европейский рынок вывели Iveco Fidato — альтер-эго китайского минивэна концерна SAIC.