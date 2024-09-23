Появились фото нового Volkswagen Golf в базовой комплектации с МКПП и «штамповкой»

Обновленный Volkswagen Golf: фото базовой версии с «механикой». В европейском конфигураторе марки появились изображения хэтчбека в самой простой модификации. За 28 330 евро (2,93 миллиона рублей) покупатель получит бензиновый Volkswagen Golf с 1,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатой «механикой», стальными 15-дюймовыми дисками с пластиковыми колпаками, шинами с высоким профилем (195/65 R15) и тёмным тканевым салоном.

© Motor.ru

Хотя в начальной комплектации Volkswagen Golf выглядит неказисто, оснащение на уровне. Есть семь подушек безопасности, светодиодные фары и фонари, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, многослойные передние стёкла, электромеханический усилитель руля, информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и семью динамиками, адаптивный круиз-контроль и целая плеяда ассистентов активной безопасности.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Такой Volkswagen Golf развивает 116 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента, разменивает 100 км/ч с места за 9,9 секунды и расходует в смешанном цикле 5,4 литра бензина на 100 километров пробега. Снаряжённая масса — 1,3 тонны, это самая лёгкая модификация. Для сравнения топовый моноприводный Golf GTI Clubsport за 49,3 тысячи евро на 160 килограммов тяжелее!

Изначально предполагалось, что в девятом поколении Volkswagen Golf перейдёт на электротягу, то есть полувековая история модели по сути прервётся, но сейчас будущее топливных хэтчбеков не столь однозначно. Представитель марки заявил, что актуальная пятидверка может остаться на конвейере до 2035 года, чтобы у клиентов оставалось право выбора.