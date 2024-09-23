В Африке продают классический Ford Mustang, сделанный из BMW M3 E92. В Кейптауне автосалон готов расстаться с необычным рестомодом. Местные умельцы умудрились скрестить Ford Mustang первого поколения и BMW M3 2008 года! Вокруг немецкого шасси собрали кузов, визуально похожий на американский пони-кар. Пропорции искажены, есть вопросы к колёсам, но невнимательный очевидец может поверить в подлинность африканского тюнинга.

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Проще всего распознать подвох, если заглянуть в салон. От BMW остался центральный тоннель с характерным селектором «механики», воздуховоды и пульт управления климатом. Однако переднюю панель постарались стилизовать под ретро, от классического «Мустанга» позаимствовали полированный руль, также о прообразе напоминают дверные карты.

© cars.co.za

© cars.co.za

© cars.co.za

© cars.co.za

На одометре купе 3 745 километров, но для 2008 года такой пробег кажется нереальным. Скорее всего показания обнулили после ребилда, то есть столько «эмка» прошла с кузовом а-ля Ford Mustang. Изменений по технике не заявлено: под капотом 4,0-литровый атмосферный V8 (420 сил, 400 Нм), тяга передаётся на заднюю ось. Динамика не пострадала, а вот безопасности по сути нет: подушки пришлось демонтировать в угоду аутентичности.

Цена за сомнительный проект очень солидная: салон хочет выручить 1,8 миллиона рэндов (103 тысячи долларов). За сравнимые деньги в Южной Африке можно приобрести новый BMW M3 Competition c гарантией.