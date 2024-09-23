Ineos остановил производство рамного внедорожника Grenadier

Ineos остановил производство наследника Defender: это надолго. Гендиректор молодого британского бренда Линн Колдер сообщила журналистам, что у компании закончились детали салона «без которой мы не сможем продать автомобили». Топ-менеджер подтвердила, что проблема с поставщиком серьёзная, и возобновление сборки вряд ли произойдёт до конца 2024 года или даже начала 2025 года. По слухам, Ineos пострадал из-за банкротства Recaro.

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Компания Ineos не сообщила, с каким поставщиком возникли проблемы, но глава британской марки дала понять, что для выхода из ситуации придётся искать альтернативного поставщика. Остановка производства рамных внедорожников Grenadier произошла в критически важный момент, когда идейный последователь классического Land Rover Defender готовится выйти на рынки Китая и Мексики.

При этом продажи Ineos в Европе падают даже без проблем с поставщиками. За восемь месяцев 2024 года было продано на 35% меньше машин, чем за аналогичный период 2023 года. В Великобритании ситуация и того хуже: спрос обвалился втрое! Руководитель североамериканского филиала Ineos признал, что проект Grenadier пришлось переосмыслить: утилитарный дешевый внедорожник для фермеров выпустить не удастся.

Теперь маркетологи Ineos попытаются сделать ставку на премиальный сегмент, чтобы снизить тиражи, но увеличить прибыль. Для требовательных клиентов запущена программа персонализации. Некоторые дилеры прямо говорят, что внедорожники Ineos должны быть дороже, чтобы заинтересовать платежеспособную аудиторию.