Dongfeng выпустил экстремальный M-Hero с внедорожным тюнингом

Продажи внедорожника M-Hero (Dongfeng Warrior) с экстремальным тюнингом для преодоления тяжелого бездорожья стартуют в Китае 24 сентября. Об этом сообщает Autohome.

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Спецверсию 917 Dragon Armor можно купить по предзаказу за 768–868 тыс. юаней (10-11,3 млн рублей). Автомобиль окрашивается в желтый цвет, он снабжен силовыми бамперами и защитной дугой спереди. Также у спецверсии оригинальное оформление передней части кузова.

Среди внедорожного оборудования — специальные шины, встроенная лебедка, экспедиционный багажник и крепление для шанцевого инструмента на боковине кузова. Для машины доступны различные варианты оформления салона — в белом и оранжевом цветах.

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Суммарная мощность силовой установки машины — 1088 л.с. На одной зарядке батареи она может преодолеть 505 км. Кроме того, для подзарядки тяговой батареи предусмотрен бензиновый турбомотор 1.5 на 197 л.с.