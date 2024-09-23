Mercedes-Benz отзывает более полумиллиона машин из-за проблем ABS и ESP

Mercedes-Benz отзывает более полумиллиона машин из-за глюков ABS и ESP. Китайский регулятор объявил, что немецкий автопроизводитель инициировал добровольный отзыв A-Class, B-Class, CLA и GLA, выпущенных в период с 30 августа 2011 до 14 октября 2019 года. В группе риска и «глобальные» модели, и кроссоверы с китайского завода Beijing-Benz. Дефект общий: недостаточная влагозащищённость материала корпуса датчика скорости колеса.

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Китайские власти подтвердили, что неисправный датчик может быть у 523 094 машин для местного рынка. Проблема проявляется только на тех автомобилях, которые используются в жаркой и влажной среде в течение длительного времени. Последствия неисправности серьёзные: выходят из строя системы ABS и ESP, то есть может снизиться эффективность торможения и безопасность в экстренной ситуации.

Дилеры Mercedes-Benz бесплатно проверят датчики скорости колёс на всех машинах из списка, при необходимости детали поменяют. Интересно, что в других странах Юго-Восточной Азии аналогичных отзывных кампаний не зафиксировано, хотя судя по охвату машин, имел место глобальный просчёт на всех компактных «Мерседесах» с поперечным расположением двигателя.

Китайский рынок для Mercedes-Benz на особом счету: продажи столь велики, что автогигант готовит для КНР уникальные малолитражные версии, добавляет Maybach в линейку V-Class, выпускает оригинальные двигатели и удлинённые модификации A-, C-, E- и GLC-Класса. На подходе длиннобазный GLE: такой кроссовер бросит вызов лонг-версии BMW X5.