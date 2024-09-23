Инвалидов предложено освободить от транспортного налога

Группа депутатов предложила освободить от транспортного налога инвалидов и детей-инвалидов, имеющих машины по медицинским показаниям, от транспортного налога.

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Соответствующий законопроект будет сегодня внесен в Госдуму.

Как пояснил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, действующее законодательство предполагает возможность получать транспортное средство для реабилитации инвалидам по медицинским показаниям. Например, если получена травма на производстве, то в этом случае инвалид получает машину за счет социального фонда, а отдельные категории инвалидов боевых действий - за счет фонда "Защитники Отечества".

"Кроме того, транспортное средство может быть приобретено инвалидом по медицинским показаниям за счет собственных средств или за счет благотворительной помощи. Таким образом, полагаем, что необходимо предусмотреть льготу - освобождение этой категории инвалидов от транспортного налога, поскольку в данном случае для них транспорт - это прежде всего техническое средство реабилитации. И наш законопроект направлен на предоставление на федеральном уровне такой меры поддержки всем инвалидам и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям", - пояснил Ярослав Нилов.

Напомним, ранее инвалиды, имеющие соответствующие медицинские показания обеспечивались через органы соцзащиты автотранспортом бесплатно или на льготных условиях. А дети-инвалиды, достигшие пятилетнего возраста и страдающие нарушением функций опорно-двигательного аппарата, обеспечивались ими на тех же условиях с правом управления этими транспортными средствами взрослыми членами семьи.

Инвалидам, имеющим соответствующие медицинские показания для бесплатного получения авто, но не получившим его, а также по их желанию предоставлялась ежегодная денежная компенсация транспортных расходов.

Кроме того, инвалиды, имеющие по медицинским показаниям транспортные средства, которые были отнесены к техническим средствам реабилитации, были освобождены от уплаты транспортного налога. Но это было до 2004 года.

Между тем, инвалиды по-прежнему нуждаются в средствах реабилитации в виде автомобилей. Но приобретают они их за свой счет и льгот на транспортный налог не имеют. Поэтому депутаты предложили освободить такой транспорт, при условии, что его мощность не превышает 100 л.с., от транспортного налога.

Проблема в том, что транспортный налог - региональный. То есть - есть базовая ставка, определенная Налоговым кодексом. А кому и сколько назначать, определяет региональное правительство.

Так Налоговым кодексом установлено, что налоговая ставка для легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 л.с. составляет 2,5 рубля. При этом регионы могут ее изменять в ту или иную сторону, но не более чем в 10 раз. И при этом ограничение уменьшения ставок не применяется для авто мощностью до 150 л.с. То есть региональные власти для таких автомобилей могут устанавливать и нулевую ставку транспортного налога.

При этом в Москве и Краснодаре сейчас для легковушек с мощностью двигателя до 100 л.с. ставка налога равна 12 рублям за лошадиную силу. В Санкт-Петербурге - 24 рубля. В Самаре - 16 рублей. В Челябинске - 5,16 рублей. Ни одной нулевой ставки.

Но именно то, что транспортный налог, по сути, региональный, может стать преткновением для прохождения предложенного депутатами законопроекта. Ведь и социальные льготы у нас устанавливают региональные власти.