GM отзывает 450 тысяч новых внедорожников из-за проблем с тормозами. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердила: автогиганту придётся побеспокоить без малого полмиллиона владельцев. Причина — глюк электроники, из-за которого при утечке тормозной жидкости не загорится предупреждающий сигнал. Дефект затронул большие пикапы и внедорожники всех брендов, входящих в концерн General Motors.

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Внепланово посетить сервис придётся владельцам Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon и Yukon XL, а также Cadillac Escalade и Escalade ESV. По данным NHTSA, неисправность датчика указателя тормозной жидкости удастся устранить малой кровью: за счёт загрузки новой прошивки электронного модуля.

Никаких инцидентов из-за проблемы не зафиксировано, более того — General Motors обнаружил некорректную работу датчика случайно, во время принудительного испытания на утечку тормозной жидкости. Хотя дефект касается новых машин 2023-2024 годов, обновлённые внедорожники проблема не затронула, ведь они только-только появились в продаже.

Хотя в этот раз General Motors вынужден был согласовать глобальный отзыв, конкуренты из концерна Ford тратят на сервисные программы гораздо больше. В 2024 году бесплатный ремонт уже выпущенных машин стал беспрецедентно дорогим: по подсчётам аналитиков, на отзывы «голубой овал» тратит по 25 миллионов долларов в день!