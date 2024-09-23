В России компания по автоподбору «кинула» более 10 клиентов

Больше 10 человек, заказавших автомобиль через организацию по подбору машин «Автоподберу», за несколько месяцев так и не смогли получить автомобили. Об этом сообщает газета «Известия».

© Илья Наймушин/РИА Новости

По информации источника, после полной оплаты компания передавала заказ грузинской организации, которая переводила деньги за автомобиль и его доставку из Соединенных Штатов в Грузию. Отмечается, что с апреля текущего года представители «Автоподберу» перестали выходить на связь. Некоторые из обманутых клиентов уже выиграли в суде иски к компании.

Эксперты рассказали о новой схеме обмана при покупке машин из других стран

Согласно сайту «Автоподберу», компания предлагает заказать автомобили из США, Японии, Европы и других стран, при этом отмечая, что покупка будет «с 40-процентной выгодой». Офисы «Автоподберу» есть в Москве, Казани, а также в Тбилиси и Алма-Ате.

В апреле 2024 года исследование среди россиян показало, что большинство жителей РФ не доверяют автоподборщикам.

Ранее россиянам рассказали, как не дать себя обмануть при удаленной покупке машины.