Bugatti вернется к рекордам скорости после пятилетнего перерыва. Новый босс марки Мате Римац заявил журналистам, что мораторий на заезды на максимальную скорость остался в прошлом. Технический директор Bugatti Эмилио Скерво раскрыл подробности: по оценке специалиста, компания продолжит стремиться к рекордам, но при этом сохранит комфорт и эмоции, которые ценят клиенты. «Мы будем стремиться поднять планку ещё выше, но сделаем это в стиле Bugatti».

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Скерво особо отметил, что речь не идёт о «пугающей езде на высокой скорости»: вероятно, это значит, что приблизиться к историческим отметкам для серийных автомобилей сможет пилот без профессионального бэкграунда. Пять лет назад прошлый глава Bugatti Стефан Винкельманн заявил, что покорение отметки в 300 миль (483 км/ч) в час «стало последним рекордом в этой области».

Приход Мате Римаца означает изменение философии Bugatti и возвращение к истокам. Напрямую не сказано, но можно ожидать: новые рекорды скорости будут связаны с перспективной моделью Tourbillon c атмосферным двигателем V16 объёмом 8,3 литра. Этот гиперкар развивает 1800 лошадиных сил, так что ему наверняка по силам оставить позади спецверсии Chiron.

Максимальная скорость Bugatti Tourbillon ограничена на отметке 444 км/ч, но при определённых условиях новое купе наверняка окажется быстрее. В настоящий момент титул рекордсмена удерживает SSC Tuatara с результатом 282,9 миль/ч (455 км/ч. Показатели Bugatti Chiron Super Sport 300+ в Книге Гиннесса не засчитали, так как французский гиперкар не совершил два заезда в противоположных направлениях.