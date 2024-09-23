Глава Stellantis объяснил обвал продаж Maserati в 2024 году.

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В беседе с порталом Motor1 Карлос Таварес прокомментировал полугодовой отчёт премиальной марки. За шесть месяцев поставки Maserati снизились с 15,3 тысячи машин до 6,5 тысячи машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако Таварес настаивает, что всё дело в неэффективном маркетинге, а проблем с продуктами, качеством автомобилей или ценообразованием нет.

«У Maserati есть правильные автомобили и правильные технологии. Мы предлагаем бензиновые или чисто электрические роскошные спортивные модели. Если продажи сейчас вялые, это вопрос маркетинга. Мы значительно улучшили качество, но теперь нам нужно поработать над продвижением и охватить потенциальных клиентов», — заявил Карлос Таварес.

Связать обвал продаж с модельной линейкой действительно не удастся: у Maserati самый новый модельный ряд за долгое время. На вершине гаммы среднемоторный шестицилиндровый суперкар MC20, в портфолио есть GranTurismo, а также кроссоверы Levante и Grecale. При этом за первое полугодие Maserati потеряла 82 миллиона евро, и тот же Таварес недавно угрожал закрыть неэффективные марки.

Будущее Maserati пока выглядит безоблачным, ведь в разработке целый ряд новинок: электромобиль MC20, новый флагманский кроссовер, а также седан, который заменит Quattroporte. О карьере Карлоса Тавареса того же сказать нельзя: акционеры Stellantis разочарованы финансовыми результатами и подали в суд на топ-менеджеров концерна.