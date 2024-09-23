48-летний вездеход армии Швейцарии продают в России по цене «Буханки». На сайте бесплатных объявлений обнаружился Steyr Puch Pinzgauer 710K, выпущенный австрийским заводом в 1976 году. Вездеход предназначался для армии Швейцарии: это командирская версия для радиосвязи. В реальности европейский аналог «Буханки» не эксплуатировался: наработка двигателя всего 860 моточасов. В России автомобиль на учёт не ставился, но все документы в порядке.

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Хотя Steyr Puch Pinzgauer разработан в конце 1960-х, для нужд военных модель собирали до 2010-х годов. Конструкция простая и выносливая: модификация 710К означает, что речь идёт о полноприводном фургоне с колёсной формулой 4х4 и бензиновым оппозитным двигателем. Были и шестиколёсные заводские версии, и варианты с дизелем, а тип кузова зависел от требований заказчика.

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© auto.ru

© auto.ru

© auto.ru

© auto.ru

© auto.ru

© auto.ru

В России машина на учёт не ставилась, но ПТС и справка-счёт на руках, утверждает продавец. Тюнинг ограничен предпусковым подогревателем, пятитонной лебёдкой и нештатными шинами. У вездехода портальные посты, три блокировки дифференциалов, а под капотом 2,5-литровый оппозитный атмосферный бензиновый мотор мощностью 92 лошадиные силы.

За раритет хотят выручить 1,8 миллиона рублей: сравнимо у нас стоит УАЗ «Буханка» в топ-версии «Экспедиция». Отечественный однообъёмник в цвете оранжевый раптор потянет на 1 815 000 рублей без учёта дилерских накруток.